© Mauvaises nouvelles sur l'argent et le travail pour 4 signes astrologiques à cause de Jupiter en opposition

Ce sera ce 3 novembre que Jupiter sera en opposition. Ce qui signifie que « son orbite par rapport au Soleil atteint son point le plus proche de la Terre », selon National Geographic. Cela se produit tous les 400 jours et c’est lorsque la géante gazeuse brillera très fort dans le ciel qu’elle paraîtra un peu plus grande que d’habitude. Cette opposition sera négative pour le Taureau, le Lion, le Sagittaire et les Poissons, en matière professionnelle et financière. Voici alors ce à quoi ces signes doivent s’attendre.

Signe du Taureau

Signe du zodiaque du 20 avril au 20 mai

Argent : Ne faites pas de projets avec l’argent qu’ils vous doivent, car vous n’aurez pas de date de paiement précise. Vous avez seulement la garantie que ce sera le cas, mais pas quand. Vous devrez donc évaluer votre situation et prendre certaines décisions. N’ayez pas peur, car en fin de compte, toute solution mène à l’incertitude.

Travail : Des journées compliquées arrivent où vous travaillerez plus que nécessaire. Mais vous ne recevrez aucun paiement pour cet effort, ce qui vous démotivera beaucoup. Essayez de fixer des limites et vous savez déjà que vous ne pourrez pas collaborer avec la personne qui s’est moquée de vous en face. À lire Attirez de l’argent avec ces conseils que les étoiles apportent à votre signe du zodiaque

Natifs du Lion

Signe du zodiaque du 23 juillet au 22 août

Argent : Juste au moment où vous pensiez que la situation ne pouvait pas empirer, les factures de certains services arriveront avec une augmentation significative. Cela fera dérailler le budget dont vous disposez dans votre maison, tandis que vos revenus seront préjudiciables. Vous devrez donc trouver une autre source d’argent.

Travail : Il y aura une réduction d’effectif et vous êtes sur la liste de ceux qui quitteront ensuite l’entreprise. Vous repartirez donc de zéro au milieu d’une crise financière que vous traverserez au cours de ces deux mois restants de l’année. La résilience sera alors votre fidèle compagne durant ces semaines.

Signe du Sagittaire

Signe du zodiaque du 22 novembre au 21 décembre

Argent : Vous disposerez de suffisamment de pesos pour le strict nécessaire, c’est pourquoi certaines dettes augmenteront en raison de leurs intérêts. En effet, vous n’aurez pas d’argent pour payer les échéances à temps ou les régler. Vous ressentirez beaucoup de pression à cet égard et vous chercherez une solution rapide, mais plus coûteuse, au problème. À lire 6 signes auront plus de chance en argent et en amour grâce à la dernière pluie de météores

Travail : La crise à laquelle vous faites face vous obligera à réduire certaines « prestations ». Il vous faudra donc désormais trouver un moyen de les obtenir, mais avec vos propres moyens. Cela entraînera du stress et pourrait affecter votre bien-être physique.

Natifs des Poissons

Signe du zodiaque du 19 février au 20 mars

Argent : Vous avez de l’argent, mais vous ne pourrez pas l’utiliser parce que vous travaillerez simplement pour cela. Pourtant, ils ne vous paieront pas quand vous en aurez besoin, mais quand vos clients ou vos patrons le voudront. Et ils n’ont aucun intérêt à le faire le plus tôt possible.

Travail : Vous voyagerez ou devrez voyager loin de votre travail habituel, ce qui vous sera très difficile à assimiler, car le nouveau changement impliquera de modifier la routine que vous avez, ainsi que celle de votre famille, et cela générera un beaucoup de colère et d’impuissance en vous.