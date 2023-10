© Ne faites pas attention au négatif et avec ces 3 rituels attirez l'abondance dans votre vie

Ce samedi 28 octobre, nous avons assisté à la dernière éclipse de 2023, l’éclipse partielle de Lune. Les éclipses ont toujours fasciné l’humanité. D’ailleurs, on leur attribue souvent des connotations mystiques et spirituelles. Son énergie est très particulière et loin d’être de mauvais augure. En effet, beaucoup de personnes pensent que cet événement doit servir à manifester des désirs. Il pourrait aussi attirer l’abondance dans leur vie à travers des rituels.

Les éclipses suscitent généralement de nombreuses émotions. En ce sens, il est probable qu’un certain inconfort surgisse au cours des jours suivants.

Selon la philosophie chinoise, ces trois rituels attirent l’abondance dans votre vie. Ainsi, vous choisissez celui que vous souhaitez faire avant la fin du mois d’octobre.

Écrire et graver

Ce rituel consiste à écrire des vœux ou des intentions sur du papier puis à les brûler. Pour ce rituel, vous avez besoin de papier, d’un crayon, d’une bougie blanche, d’allumettes ou d’un briquet. Par ailleurs, favorisez un endroit calme et sombre pour vous connecter aux énergies qui dansent encore dans le ciel à cause de la récente éclipse. À lire Mauvaises nouvelles sur l’argent et le travail pour 4 signes astrologiques à cause de Jupiter en opposition

Processus ciblé et concentré

Pendant ces jours-là, trouvez un endroit sombre et confortable pour vous asseoir.

Au début du rituel, allumez la bougie blanche et placez-la devant vous.

Prenez ensuite du papier et un crayon et, dans une atmosphère de paix intérieure, notez vos désirs, rêves ou objectifs liés à l’abondance. Cela peut notamment aller des objectifs financiers aux désirs personnels.

Une fois que vous avez fini d’écrire, concentrez-vous sur les désirs que vous avez mis sur papier et visualisez-vous en train de profiter de l’abondance que vous recherchez.

La suite du rituel consiste à brûler le papier avec la bougie et à le regarder brûler complètement. À lire Attirez de l’argent avec ces conseils que les étoiles apportent à votre signe du zodiaque

Certaines personnes croient que cet acte de désirs « brûlants » les envoie dans l’univers, ce qui, selon elles, accélère leur manifestation.

Rituel de la méditation et de la visualisation

Ce rituel se concentre sur la méditation et la visualisation. Vous devez donc être dans un endroit calme pour méditer, une image ou une représentation de l’éclipse lunaire dont vous avez été témoin samedi, de l’encens ou des huiles essentielles, comme le bois de santal ou la myrrhe.

Processus du rituel

Au début du rituel, trouvez un endroit calme où vous pourrez vous asseoir ou vous allonger confortablement.

Allumez de l’encens ou utilisez des huiles essentielles pour créer un environnement relaxant.

Contemplez l’image de l’éclipse lunaire que vous avez dessinée et méditez.

Visualisez l’énergie de l’éclipse lunaire la baignant d’une lumière argentée et purificatrice. Ressentez comment cette énergie élimine les blocages et les obstacles qui pourraient empêcher l’abondance dans votre vie.

Concentrez-vous sur vos désirs et vos objectifs de prospérité et visualisez comment ils se manifestent dans votre vie de manière positive et réaliste.

Certaines personnes croient que la méditation après une éclipse lunaire renforce leurs intentions et les envoie dans l’univers avec une charge énergétique plus puissante.

Cette technique est basée sur la conviction qu’une visualisation efficace peut aider à attirer l’abondance et les opportunités que vous recherchez. Alors n’hésitez pas à changer de vie à travers ces rituels.

Charger des cristaux et des amulettes

Beaucoup de gens croient au pouvoir des cristaux et des amulettes pour attirer l’abondance et la prospérité. Durant ces jours où l’on peut encore ressentir les effets de l’énergie de l’éclipse lunaire, on pense que ces objets peuvent être chargés d’une énergie particulière.

Pour réaliser le rituel, vous avez donc besoin : d’un cristal ou d’une amulette de votre choix, d’un récipient contenant de l’eau de source, du sel marin ou d’un emplacement extérieur pour exposer le cristal.

Processus de nettoyage

Pour commencer le rituel, plongez le cristal ou l’amulette dans un mélange d’eau de source et de sel marin.

Laissez reposer pendant au moins une heure.

Ensuite, rincez le cristal ou l’amulette et retirez-le soigneusement.

Placez le cristal ou l’amulette dans un endroit où il sera exposé au clair de lune. D’ailleurs, certaines personnes choisissent de le laisser sur un rebord de fenêtre ou dans un espace extérieur.

Imaginez comment le clair de lune remplit le cristal ou l’amulette d’énergie positive et d’abondance.

On pense qu’après ce processus, le cristal ou l’amulette devient porteur de l’énergie de l’éclipse lunaire, apportant protection et prospérité à son porteur.

De nombreuses personnes choisissent de transporter cet objet avec elles ou de le placer dans leur environnement. Cela, afin d’exploiter son énergie au fil du temps.