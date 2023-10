© 5 signes recevront de bonnes nouvelles grâce à la conjonction de la Lune et de Jupiter

A 98% de sa luminosité, la Lune sera en conjonction avec la planète Jupiter. En effet, selon le portail d’astronomie Dans le ciel, « depuis la Ville de Paris, le couple sera visible peu après son départ, ce 30 octobre à 18h20, jusqu’à peu avant le coucher du soleil à 07h04 le 31 ». Tous deux seront dans la constellation du Bélier, l’un des cinq signes qui recevront de bonnes nouvelles ces derniers jours.

Signes: Pour le Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Les natifs de ce signe du zodiaque donneront à quelqu’un l’opportunité d’entrer dans votre vie et de vous montrer son monde. Donc, ce sera le meilleur choix que vous puissiez faire au cours des dernières semaines. Vous serez surpris par tout ce que cette personne a à vous offrir et vous ressentirez enfin ce que vous pensez mériter. Vous donnerez également beaucoup de vous-même, peut-être plus qu’avant, et cela fera la différence.

Signes : L’astre du Vierge

Du 23 août au 22 septembre À lire Les conseils des étoiles pour attirer les bonnes énergies selon votre signe du zodiaque

Les personnes liées à cet horoscope auront pas mal et sans trop d’efforts en matière économique. En effet, tout sera dû à la persévérance que vous avez eue tout au long de l’année. De plus, les décisions que vous avez prises au cours de ces mois ont été très correctes. Donc, vous ne récolterez que ce que vous avez semé au début de 2023. Ce seront des jours très calmes pour les natifs de ce signe car ils vont même résoudre des problèmes.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

La visite médicale ne donnera qu’un seul résultat : vous êtes parfait, ce qui sera un motif de célébration. Mais avec un grand avertissement, vous devez baisser votre niveau de stress ou de pression. C’est surtout parce que cela peut vous affecter plus tard, et que tout rentre dans l’ordre. Par ailleurs, vous devriez prendre quelques jours de vacances ou vous laisser distraire. Si vous ne nettoyez pas la maison pendant une journée, le monde ne s’arrêtera pas.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Ce signe va avoir une grande capacité à résoudre un problème ou un problème de manière simple et rapide.Cela va donner à cet astre une visibilité auprès de personnes qu’il ne connaisse pas. Ainsi, ces gens aideront les natifs de cet horoscope occidental à atteindre un objectif qu’ils attendent depuis quelques mois, voir des années même. Cependant, il vous suffira d’y aller étape par étape pour garantir que cela se concrétise, car pressé vous n’irez pas très loin. À lire Les personnes au grand cœur sont nées sous 3 signes du zodiaque, selon l’astrologie

Signes: Pour le Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

En couple, vous allez prendre des décisions importantes qui vont renforcer les liens qui vous unissent. Ce prouvera la grande maturité émotionnelle que vous avez ensemble. Ils sont des références pour beaucoup de choses et cela peut parfois leur mettre la pression, mais ils sont sur le point de vivre ensemble et séparément une étape de plus grand engagement, de plus grandes passions et d’un plus grand dévouement dans tous les domaines de leur vie.