© Astrologie : la 1ère quinzaine de novembre sera marquée par la fin de Saturne rétrograde

Astrologie du Bélier

Selon l’astrologie, du 21 mars au 19 avril

Prenez sereinement toute situation compliquée qui survient sur votre lieu de travail car sinon, vous ne ferez qu’empirer les choses ou, tout simplement, cela pourrait avoir des conséquences qui ne vous seront pas favorables. Observez et taisez-vous, n’exprimez pas votre opinion aux autres.

Astrologie du Taureau

Selon l’astrologie, du 20 avril au 20 mai

Votre silence est généralement assourdissant, se taire c’est bien, mais pas tout le temps. Alors manifestez tout ce que vous ressentez. Peut-être faites-vous des hypothèses qui ne sont pas vraies et que l’autre partie est prête à vous écouter. Si vous ne vous exprimez pas, l’environnement peut devenir hostile et ce sera à cause de vous. À lire Les personnes nées sous ces 5 signes du zodiaque ont tendance à être populaires, selon un astrologue

Astrologie des Gémeaux

Selon l’astrologie, du 21 mai au 20 juin

Parfois, les vérités offensent, même si elles sont dites dans le bon sens, et vous vous sentirez très offensé parce que quelqu’un vous les chantera. Se mettre en colère n’est pas la meilleure solution, mais voir à quel point vous pouvez vous améliorer grâce aux critiques qu’ils vous feront. Ne soyez pas sur la défensive car le seul qui perdra sera vous.

Astrologie du Cancer

Selon l’astrologie, du 21 juin au 22 juillet

L’amour d’un enfant va vous émouvoir et vous amener à faire des actions que vous n’avez pas l’habitude de faire. Ce sera satisfaisant pour vous, mais encore plus pour cet enfant. Ne laissez pas les opinions des autres vous donner l’impression d’avoir mal agi, écoutez simplement ce que votre cœur vous dicte.

Astrologie du Lion

Selon l’astrologie, du 23 juillet au 22 août À lire Quel signe a le caractère le plus fort ? La réponse des astrologues

Prenez soin de votre argent et arrêtez d’acheter des choses qui ne sont pas si nécessaires car ces jours seront des jours d’austérité et vous regretterez de gaspiller de l’argent de cette façon. Épargnez, contrôlez vos impulsions ou investissez, mais profitez de l’aubaine, car elle est sur le point de se terminer.

Astrologie de la Vierge

Selon l’astrologie, du 23 août au 22 septembre

De bonnes journées pour commencer une nouvelle routine et apporter des changements importants à vos habitudes alimentaires. Il y a beaucoup de volonté et d’envie d’y parvenir, vous pourrez donc rester longtemps. Vous pouvez compter sur votre famille pour vous accompagner dans cette démarche.

Signe de la Balance

Selon l’astrologie, du 23 septembre au 22 octobre

Arrêtez de vous concentrer sur la vie des autres et analysez ce qui vous dérange chez eux, car c’est votre intérieur qui vous dit que vous devez travailler sur cette même chose en vous. Ils vous font du bruit parce qu’ils sont aussi vos échecs. Une fois que vous l’aurez fait, l’harmonie régnera en vous.

Signe du Scorpion

Selon l’astrologie, du 23 octobre au 21 novembre

Vous en confondrez beaucoup avec votre personnalité changeante. Parfois, vous avez tendance à être très charitable et plein de motivation, mais à d’autres occasions, vous pouvez être le plus méchant d’une histoire dans laquelle personne ne veut jouer. Expliquez simplement que votre comportement dépend de la personne avec qui vous traitez.

Signe du Sagittaire

Selon l’astrologie, du 22 novembre au 21 décembre

Soyez très prudent avec la technologie car il y a de fortes chances que vous fassiez partie des listes de victimes de fraude électronique. Ne cliquez sur aucun lien, qu’il provienne ou non d’une personne de confiance, demandez d’abord. Assurez-vous d’accéder aux portails officiels et non aux portails clonés.

Signe du Capricorne

Selon l’astrologie, du 22 décembre au 19 janvier

Il n’y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Cet homme vous a donné toutes sortes de signes et il est temps pour vous de prendre une décision à ce sujet. Il y a des gens qui ne changent jamais pour le mieux, ils le font même pour aggraver la situation. Au début, cela peut être douloureux, mais le temps vous donnera raison.

Signe du Verseau

Selon l’astrologie, du 20 janvier au 18 février

La peur vous enlève la vie, et Saturne « en rétrograde » est une bonne période pour y faire face et l’utiliser à votre avantage, car vous avez un grand potentiel qui ne peut être gaspillé. De plus, vous ne profitez plus de la vie comme vous le méritez à cause de cette situation.

Signe des Poissons

Selon l’astrologie, du 19 février au 20 mars

Acceptez les critiques, parce que ceux qui vous arriveront ne sont pas pour vous blesser ou parce qu’ils vous envient, mais parce qu’ils savent que vous pouvez donner beaucoup plus, ils voient en vous des qualités que vous n’avez peut-être pas vues. Faites-y attention, analysez-vous et travaillez pour devenir une meilleure version de vous-même.