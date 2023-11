© Ces signes chinois seront heureux en amour la 1ère semaine de novembre

En astrologie orientale, chaque signe du zodiaque a des saisons dans l’année. C’est au cours de celles-ci qu’il se connecte davantage à l’une ou l’autre des énergies qui découlent du plan astral. A cette occasion, nous allons vous dire quelles sont les expressions de l’horoscope chinois. Ceux-ci, qui en ce moment se connectent plus fermement et plus fortement aux énergies émanant de l’amour et des sentiments.

L’amour est l’une des énergies les plus puissantes du monde de l’astrologie orientale. C’est pourquoi cette liste rassemble chaque signes du zodiaque qui parviendra à habiter cette énergie astral avec pleine force et plénitude. Et ce, au début du mois de novembre, qui annonce l’arrivée d’une fin d’année très proche.

Signes chinois heureux en amour : Tigre

Ce signe du zodiaque est l’un de ceux qui, dans l’horoscope chinois, pourront établir l’une des connexions les plus puissantes avec l’énergie de l’amour. C’est pourquoi, il est en tête de cette liste des signes qui commencent le mois de Novembre avec de grandes possibilités. Surtout, lorsqu’il s’agit d’exprimer des sentiments et de les habiter.

Selon l'astrologie orientale, chaque expression évoquée ici fera vivre des expériences amoureuses fortes au-delà de l'épanouissement de chacun.

Les Dragons seront aussi heureux en amour

Cette expression de l’horoscope chinois est un signe du zodiaque complexe dans les thèmes amoureux. En effet, les dragons ont un énorme niveau de méfiance, ce qui rend difficile l’établissement de relations.

L’astrologie orientale prévient les dragons qu’une vague de sensations intenses liées à l’amour va entrer dans leur vie. C’est pourquoi cette fin d’année est si complexe pour eux. Tous les signes ne parviennent pas à vivre l’amour comme une sensation calme et paisible.

Signes chinois heureux en amour : Chèvre

Ce signe du zodiaque est l’un des plus proches de l’horoscope chinois et de l’astrologie orientale des énergies de l’amour. Et pour cette raison, c’est une expression présente dans cette liste, puisque ce début de mois les dons liés aux liens d’amour sont amplifiés. D’ailleurs, les sentiments les trouvent avec un énorme pouvoir pour se matérialiser lorsqu’il s’agit d’affection et de transit de ce moment astral.

Conclusion

Selon l’astrologie chinoise, certains signes du zodiaque trouveront l’épanouissement dans l’amour au cours de la première semaine de novembre. Cette perspective excitante apporte avec elle la possibilité d’expériences romantiques et de relations significatives.

Cependant, il est important de se rappeler que les relations nécessitent du travail, de l'engagement et une communication constante. Profiter de cette énergie astrale peut être l'occasion d'entretenir et de renforcer les liens amoureux existants, ou de s'ouvrir à de nouvelles connexions.

Mais en fin de compte, l’amour véritable et durable se construit avec patience, respect et réciprocité, quelles que soient les influences astrologiques.