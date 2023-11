© Le message des anges pour atteindre fortune et amour en novembre selon votre signe du zodiaque

C'est le message des anges pour que l'harmonie, l'amour et la paix circulent dans chacun des signes du zodiaque.

Les anges et archanges se manifestent de multiples manières et à différents moments. Ouvrez votre cœur et remplissez-vous de l’énergie qu’ils émanent lorsque vous les invoquez. Cela, pour les remercier ou pour éclairer votre chemin.

Conseil des anges pour le Bélier

Archange Sabrael

N’ayez pas peur d’affronter les problèmes, c’est le meilleur moyen d’en sortir et d’avancer vers la prospérité et l’abondance. Sabrael est l’ange de la guérison et sera donc là pour vous.

Conseil des anges pour le Taureau

Archange Gabriel

Vous avez l’impression que tout stagne dans votre vie, mais ce n’est pas comme ça. Vous êtes le seul à pouvoir vous sortir de tous les problèmes que vous rencontrez et réussir à aider vos proches à aller de l’avant. Soyez alors patient, l’ange Gabriel est là pour vous protéger et vous aider à avancer.

Conseil des anges pour le Gémeaux

Archange Zachariel

Il y a des changements que vous devez apporter dans votre vie et bientôt afin d’améliorer votre santé mentale et physique, qui en est grandement affectée. Lorsque vous y parviendrez, vous ferez appel à l’amour et à l’abondance. D’ailleurs, l’ange Zachariel est là pour vous aider à chasser la tristesse de votre cœur.

Conseil des anges pour le Cancer

Archange Kafziel

Les bénédictions entrent dans votre vie pour qu'avec générosité et humilité vous puissiez surmonter la situation de conflit que vous traversez. Ne laissez donc rien vous arrêter pour avancer et atteindre vos objectifs. Kafziel est l'ange qui sera là pour vous protéger du mal.

Conseil des anges pour le Lion

Archange Sachiel

Avec humilité et patience, vous pourrez aider votre famille à progresser. Vous êtes leur meilleur exemple, donc beaucoup de volonté et de fermeté dans les décisions que vous prenez. Demandez alors à l’ange Sachiel de remplir votre cœur de générosité et d’amour.

Conseil des anges pour la Vierge

Archange Muriel

Quand l’amour entre dans votre vie, c’est parce que toutes vos blessures guérissent. Saisissez donc l’instant présent et profitez de cette belle sensation. L’ange Muriel les couvre de sa lumière divine pour que tout soit harmonie.

Conseils pour la Balance

Archange Akaïa

Vous êtes épuisé de tant réfléchir à ce que vous devez faire, comment résoudre cette situation qui vous inquiète tant. Il faut juste avoir un peu de patience car tout arrivera en son temps. L’ange Akaia sera d’ailleurs là pour vous couvrir de sa lumière divine.

Conseils pour le Scorpion

Archange Darachiel

Quand tu aimes, tu te bats contre tout pour cette personne que tu veux à tes côtés. N’ayez pas peur de lui dire ce que vous ressentez car c’est le destin que vous vous réunissiez. Darachiel est l’ange de l’amour et sera là pour vous guider.

Conseils pour le Sagittaire

Archange Jariel

Quels que soient les revers que vous rencontrez dans la vie, la volonté et la détermination vous permettront de vous sortir de n’importe quelle situation et d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. L’ange Jariel, avec une simple prière, peut vous remplir de son énergie de guérison.

Capricorne

Archange Omael

Vous avez un rêve dans votre vie et vous allez le réaliser, avec juste un peu de patience. Tout arrivera au bon moment. Omael est l’ange de la fertilité et sera là pour vous éclairer.

Verseau

Archange Zuriel

Le bonheur ne vient pas de nulle part, il faut le chercher et il se trouve dans les petites choses du quotidien, mais aussi dans son cœur. Zuriel est l’ange qui vous donnera la paix pour que vous puissiez être heureux.

Poissons

Archange Yéjoel

Vous avez besoin de tranquillité d’esprit pour pouvoir surmonter tous les problèmes qui vous brisent le cœur. Yejoel est l’ange qui vous accompagne pour continuer et que vous retrouviez la tranquillité d’esprit.