© Voici comment interpréter le vrai sens de vos rêves, selon les experts

Vous posez votre tête sur l’oreiller, fermez les yeux et préparez-vous à un voyage intérieur, sans bouger. Des personnages étranges, des personnes inconnues et des situations incroyables se produisent dans votre esprit. Et ce, pendant que vous traversez la phase REM. C‘est le monde des rêves, quelque chose que tous les êtres humains partagent. Il a donné naissance à à des théories approfondies depuis des centaines d’années.

Vous vous demandez pourquoi lorsque vous rêvez, ils semblent si réels ?

C’est probable. Très récemment, nous avons découvert que de nombreuses personnes avaient des fantasmes oniriques très particuliers. L’une des explications les plus plausibles est que nous avons dû nous habituer à de grands changements dans nos habitudes de sommeil en peu de temps.

Il est possible qu’en n’ayant pas de routine fixe, la phase REM devient plus accentuée. Ou encore, qu’elle devienne plus longue que d’habitude. Ainsi, nous nous souvenons plus clairement de nos rêves passés.

Métaphores de rêve

« Nous vivons une situation exceptionnelle et nous créons des récits à travers des métaphores sur ce à quoi nous sommes confrontés dans nos rêves », explique la psychothérapeute Philippa Perry sur la BBC. Ces derniers temps, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux la contactent pour lui poser des questions sur les rêves étranges qu’ils ont fait. C’est la raison pour laquelle elle a décidé de donner une interview. À lire Comment récupérer émotionnellement ? C’est ce que dit la science

Par ailleurs, selon Freud, les rêves sont une expression de la réalisation d’un souhait déformée par l’autocensure en images qui n’ont aucun sens.

Perry ne croit pas aux dictionnaires de rêves en tant que tels. Toutefois, elle pense qu’il existe certaines métaphores qui sont les mêmes pour tout le monde.

« Dans mon rêve, j’ai eu la vision de grandes masses d’eau tombant puissamment du ciel. La première d’entre elles à toucher le sol le faisait à environ six kilomètres de là où je me trouvais. Cela se faisait avec une telle violence qu’elles faisaient un bruit de tonnerre, éclaboussant tout, et inondant tout le pays. J’ai alors ressenti une telle terreur que je me suis réveillé », ces mots proviennent d’une lettre écrite par Albrecht Dürer en 1525.

Le rêve

Le rêve était si vivant que Fraud décida de représenter son apocalypse particulière dans un tableau. « Rêver d’eau est toujours lié aux sentiments », explique Perry. « Souvent, nous avons affaire à eux et nous ne savons même pas quel genre de sentiments ils ressentent. Ce n’est pas un hasard si beaucoup de gens me contactent maintenant parce qu’ils ont rêvé de tsunamis. Cela fait partie du moment que nous traversons. « .

En fait, pour l’époque où elle a été peinte, la représentation de Dürer est assez inhabituelle. C’était à une époque où prédominaient les représentations religieuses. À l’exception de certains comme Goya ou Jérôme Bosch, les rêves et les cauchemars ne faisaient pas partie de l’œuvre des peintres jusqu’au symbolisme (Odilon Redon) et au surréalisme (Magritte, Dalí ou Chirico). Tous se sont aventurés à représenter, profitant de la présence de Freud, ce qui leur passait par la tête lorsqu’ils dormaient. À lire Découvrez les raisons de ne pas cacher votre dernière heure de connexion sur WhatsApp

Comment l’analyser ?

Les surréalistes considéraient les rêves comme un moyen de libérer une expression créative sans entrave. Sa principale inspiration vient de « L’interprétation des rêves » de Freud. Comme l’explique la psychanalyste, les rêves sont une expression de la réalisation d’un désir. Celui-ci est déformé par l’autocensure dans des images qui n’ont aucun sens pour le rêveur au réveil.

En révélant son sens caché, il croyait que la psychanalyse pouvait guérir les patients de tout ce qui les affligeait. Alors que, vous n’êtes jamais obligé d’interpréter vos rêves uniquement en fonction de ce que vous voyez. Tout en eux représente des aspects et des qualités de nous-mêmes.

Interprétation des rêves

Ainsi, grâce à cette interprétation des rêves, de nombreux fantasmes répétés à travers le monde semblent avoir un sens. Au fil du temps, de nombreux psychiatres ont tendance à croire moins qu’ils sont prophétiques. Et aussi, qu’ils essaient davantage de nous expliquer quelque chose sur nous-mêmes. Comme l’explique le psychologue David Bedrick : « Vous n’avez jamais besoin d’interpréter vos rêves uniquement en fonction de ce que vous voyez.

Lorsque vous rêvez de personnes spécifiques (votre mère, votre partenaire ou votre meilleure amie), ce ne sont pas réellement elles. En effet, ce sont plutôt les représentations des aspects et qualités de nous.

Pourtant, il existe des croyances populaires concernant les rêves les plus courants. Par exemple, dans de nombreuses cultures, les gens considèrent que perdre ses dents est un mauvais présage lié à la mort. En plus de cela, il est aussi interprété comme une perte d’énergie ou de vitalité.

Rêver de voler révèle que nous sommes dans un moment de changement important. Tandis que rêver d’araignées indique la peur d’une figure d’autorité perçue comme destructrice. Pour cette raison, selon Perry, il est aussi important que pour les surréalistes et les dadaïstes d’écrire ou même de peindre ce dont on rêve.

Avec ses patients, elle utilise généralement la Gestalt-thérapie. Il s’agit d’une thérapie lancée par le psychiatre allemand Fritz Perls. Cela consiste à raconter des rêves du point de vue de tous les objets qui y apparaissent. « L’idée est que tout dans votre rêve fait partie de vous. Ainsi, vous saurez ce qu’ils vont dire et vous vous comprendrez mieux », explique-t-il.

Conclusion

Dans la situation actuelle, il assure qu’il est très important de donner des approches différentes à tout ce qui nous passe par la tête lorsque nous dormons : « Dessinez vos rêves, écrivez-les, prenez-en possession. Tout cela vous aidera à traiter vos rêves, sentiments et émotions en ce moment, ce qui est fondamental », conclut-elle.