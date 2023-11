© La conjonction de la Lune et de Vénus scellera la prospérité en 5 signes à partir du 9 novembre

Lorsque la Lune terminera les 26 jours de son cycle, ce 9 novembre, il y aura une conjonction avec Vénus, toutes deux de la constellation de la Vierge. Ainsi, les deux corps célestes sont visibles depuis la France peu après le départ du satellite, à 03 h 23 du matin. Par ailleurs, cela apportera abondance et prospérité aux signes, tels que le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire, le Verseau et le Poissons.

Signes qui recevront de la prospérité: Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Si vous faites partie de ces signes, vous allez vivre une expérience très enrichissante. En effet, vous allez être encouragé à tenter de nouvelles situations. Avec cela, vous augmenterez les chances de réussir ce que vous planifiez. D’ailleurs, vous serez un aimant pour les événements positifs. Ainsi, beaucoup de gens croiront en ce que vous ferez. Ce qui vous donnera encore plus de sécurité et de confiance en vous. Dans cette optique, les astres et les étoiles vous conseillent de ne pas douter un instant que vous pouvez aller très loin.

Une vie de couple sereine pour la Vierge

Du 23 août au 22 septembre

En effet, la vierge fera partie des signes astrologique à qui les astres accorderont de la prospérité. Selon votre horoscope de ce mois-ci, votre partenaire percevra quelque chose chez une personne que vous ne pouvez pas. Alors, il vous avertira et vous devrez le prendre au mot. D’ailleurs, vous êtes conscient que c’est une personne très intuitive et qu’il ne lui fait pas défaut. Cela vous évitera de tomber dans un piège. Il est votre protecteur et cela vous rend très chanceux. Ainsi, la relation sera renforcée avec cet épisode. Alors n’arrêtez pas de croire en sa parole, en ce que lui dit son sixième sens.

Signes qui recevront de la prospérité: Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Vous avez eu de nombreuses complications ces dernières semaines qui vous ont tourmentés. Cependant, selon l’expression de l’astrologie, cela prendra fin lorsque vous en ferez un peu plus pour fixer des limites. D’ailleurs, vous trouverez une solution rapide à tout avec l’aide d’une personne très proche de vous. Alors, ne désespérez pas, car tout redeviendra calme, vous pourrez à nouveau être en paix. Cela vous laissera une belle leçon, que vous mettrez en pratique très fréquemment. Ainsi, ils font partie des signes qui recevront la prospérité.

Calme et tranquillité pour le Verseau

Du 20 janvier au 18 février

L'astrologie indique que c'est le moment idéal pour analyser ce que vous faites. En effet, vous devez essayer de savoir si les sacrifices en valent vraiment la peine ou si vous vous épuisez simplement. Tout cela vous aidera à déboguer. Ensuite, vous avancerez beaucoup plus vite. D'autant plus que vous êtes une femme très intelligente et vous saurez vers qui vous tourner pour vous donner ce dont vous avez besoin pour terminer ce que vous avez commencé.

Signes qui recevront de la prospérité: Poissons

Du 19 février au 20 mars

Pour les natifs de ce signe astrologique, il y aura une invitation à une rencontre loin de chez. Cela vous permettra de vous déconnecter de ce qui vous stresse. Dans ce cas, prenez-le et remplissez-vous des énergies positives que vous trouverez dans ce lieu, qui deviendra une sorte de retraite. De plus, vous y trouverez beaucoup de paix et de tranquillité. Essayez de vous reposer pour que votre corps retrouve son équilibre et que l’équilibre atteigne également votre esprit, qui a été un peu inquiet. Ce sera un moment pour vous.