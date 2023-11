© 4 pluies de météores marqueront la chance pour tous ces signes chinois en novembre

4 pluies de météores auront lieu les 12, 18, 22 et 28 novembre. Ces dernières influenceront l’expression des astres, et aussi l’énergie dans le ciel. Ainsi, elles apporteront de la chance à certains signes astrologiques chinois pour ce mois de novembre. Découvrez si le vôtre en fait partie.

Signes chinois qui auront de la chance: Rat

Nés dans les années 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Selon l’expression de l’astrologie orientale, une opportunité presque incontestable se présentera à vous. Ce qui vous fera réfléchir, car prendre une décision vous obligera à vous mettre en premier dans la hiérarchie des priorités que vous avez. Une place qui est toujours occupée par d’autres personnes dans votre vie. Ce sera transcendantal et très utile pour les personnes nées sous l’influence du signe Rat.

Le Bœuf verra la chance être de son côté

Nés dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Les natifs de ce signe vont devoir arbitrer un conflit. En effet, vous serez la personne la plus équilibrée dans les circonstances. De plus, c’est vous qui voyez des aspects qu’aucun des deux groupes ne peut observer. Ce, en raison de leurs intérêts, qui ne leur permettent d’en connaître qu’une partie.

Signes chinois qui auront de la chance: Tigre

Nés dans les années 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Selon l’expression de l’astrologie chinois, vous allez partager un moment très agréable avec un couple d’amis. D’ailleurs, ils vous feront croire à nouveau à l’amour. A cet effet, ils vous donneront de précieux conseils à suivre si vous souhaitez vous donner une autre chance en matière de cœur.

Le lapin verra aussi la chance être de son côté

Nés dans les années 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Le moment est venu de faire des choses incroyables dans votre travail. En effet, toutes les conditions seront réunies pour que vous puissiez proposer des projets, et de nouvelles stratégies. Vous pourrez même, demander des mutations, des augmentations ou constituer une équipe de collègues pour booster la productivité.

Signes chinois qui auront de la chance: Dragon

Nés dans les années 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012

La luxure sera présente pendant ce mois, alors ne la réprimez pas, laissez-la sortir et profitez-en sans remords, car souvent vous laissez les soucis, la culpabilité, les problèmes et bien plus encore entrer dans votre lit et gâcher le moment que vous ne pouvez pas récupérer.

Le Serpent aura un coup de chance

Nés dans les années 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Vous laisserez la fierté de côté et vous réaliserez que ce sera la meilleure décision que vous prendrez au cours des derniers mois car vous sentirez à quel point vous êtes libéré d’un très lourd fardeau. Vous remarquerez que tout commencera à se dérouler sans problème. Toutes les portes du succès vous seront ouvertes.

Signes chinois qui auront de la chance: Cheval

Nés dans les années 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

En amour, il y a certains problèmes auxquels vous devez mettre fin, même si cela fait mal, dire au revoir ne changera jamais les sentiments de vous deux, mais vous intérioriserez que le simple fait de mener des vies parallèles ne vous unira jamais. Vous vous sentirez beaucoup mieux, vous bouclerez une boucle dans votre vie.

Chèvre : La chance vous sourira

Nés dans les années 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015

Il y aura beaucoup d’argent. En effet, ils vous paieront des retards de paiement, ils augmenteront votre salaire, et ils vous donneront également des emplois qui seront très bien payés. Ne devenez pas fou en voyant autant d’argent, organisez-vous et priorisez vos besoins afin de les couvrir. Par ailleurs, ne laissez pas vos dettes figurer en dernier sur la liste.

Signes chinois qui auront de la chance: Singe

Nés dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Un rêve deviendra réalité, vous pourrez à nouveau embrasser quelqu’un qui vous est très cher et que vous n’avez pas vu depuis de nombreuses années, à cause du destin. Sans aucun doute, un immense cadeau qu’ils vous feront car tout le monde est conscient que les retrouvailles sont votre plus grand désir.

Coq: Un signe veinard pour ce mois

Nés dans les années 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Ne faites pas trop confiance à ceux qui insistent pour que vous fassiez les choses d’une seule manière. Il est possible qu’ils aient un intérêt caché. Sinon, tout le mois de novembre sera plein de bonnes nouvelles en termes de travail, car vous allez rester debout dans certains scénarios, avec l’aide d’un bon ami.

Signes chinois qui auront de la chance: Chien

Nés dans les années 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Ils vous sous-estimeront, car ils se laisseront emporter par votre apparence. Toutefois, ils auront une grosse surprise lorsque vous leur donnerez le coup de grâce avec votre performance. C’est d’ailleurs l’une de vos forces, car beaucoup pensent que vous n’êtes pas capable. Bien que ceux qui vous connaissent savent en réalité que vous êtes inarrêtable.

Cochon sera un signe chinois veinard

Nés dans les années 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Il y a un aspect de votre santé qui est déséquilibré, mais ce mois-ci vous pourrez lui donner l’équilibre que vous attendez et vous verrez les résultats à court terme. Vous devrez prêter davantage attention aux signaux que votre corps vous envoie. N’oubliez pas que votre corps est une machine qui a besoin d’entretien et de repos.