© Numéros porte-bonheur pour les signes du zodiaque du 3 au 10 novembre

La fascination pour la numérologie s’est accrue ces dernières années. Eh bien, grâce à lui, beaucoup croient décrypter des aspects cruciaux de leur vie. Cela peut être en amour, en travail ou autre. D’ailleurs, cette occasion dans la chance, peut leur apporter une fortune monétaire. En outre, le hasard est une constante dans les jeux de loterie et autres jeux similaires. Ainsi, connaître nos numéros porte-bonheur selon notre signe du zodiaque pourrait être le coup de pouce dont nous avons besoin. Ce, afin de gagner ce prix d’un million de dollars.

Alors si vous êtes prêt à tenter votre chance entre le 3 et le 10 novembre, nous vous laissons ici les numéros porte-bonheur. Ils pourraient être votre clé de réussite selon votre signe du zodiaque. Toutefois, pas avant de vous rappeler que notre guide astrologique vous apporte les prédictions dont vous avez besoin pour clôturer l’année, les rituels, le quartz, les amulettes et bien plus encore.

N’oubliez pas d’être prudent lorsque vous jouez. En plus de cela, évitez de tomber dans les vices et les malentendus. D’ailleurs, le mieux est d’y aller doucement, de ne pas devenir accro et de s’amuser. Ainsi, voici les chiffres, selon la numérologie, les plus flatteurs pour chaque signe du zodiaque au cours de cette semaine.

Numéros porte-bonheur pour les signes du zodiaque du Feu

Le signe astrologique Bélier correspond aux personnes du 21 mars au 19 avril. D’ailleurs, il fait partie des signes du zodiaque qui verront leur rêve se réaliser. Pour eux, la numérologie astrale indique que 5, 17, 23, 31, 40 et 52, sont les numéros porte bonheur. À lire Horoscope gitan : 4 signes du zodiaque à qui l’univers accordera ses vœux en novembre

Quant au Lion, sont les natifs de ce signe du zodiaque, les personnes ayant une date de naissance située entre 23 juillet et 22 août. Ainsi, leurs chiffres porte chance sont le 1, le 18, le 27, le 35, le 46 et le 49.

Pour ce qui est des natifs du Sagittaire, ils sont nés entre le 22 novembre et le 21 décembre. Pour eux, les nombres porte-chance sont 8, 11, 29, 39, 47 et 57.

Numéros porte-bonheur pour les signes de Terre

Parmi les signes du zodiaque qui verront leurs souhaits s’accomplir, il y a le Taureau. Ces natifs sont les personnes nées entre le 20 avril et le 20 mai. Quant à leur numéro porte-bonheur, ils sont : 7, 14, 28, 36, 42 et 53.

Ainsi, les Vierges du zodiaque recevront également de bonnes nouvelles. Ce sont notamment, les natifs ayant une date de naissance située entre le 23 août et le 22 septembre. Leurs chiffres fétiches sont : 4, 15, 24, 32, 43 et 51.

Les Capricorne sont les natifs nés entre 22 décembre et 19 janvier. Par ailleurs, les numéros tels que 10, 20, 30, 40, 50 et 58 leurs porteront chance à ce signe astrologique. À lire Découvrez le métier idéal pour chaque signe du zodiaque

Numéros porte-bonheur pour les signes du zodiaque de l’air

Parmi les signes du zodiaque à qui l’univers accordera de la chance, en premier lieu, il y a le Gémeaux (21 mai – 20 juin). Pour les natifs de cette enseigne astrologique, selon leur horoscope du mois de novembre, les chiffres suivants sont porte-chance : 9, 16, 25, 33, 44 et 50.

Le deuxième signe du zodiaque appartenant à l’élément est la Balance (23 septembre – 22 octobre). Ainsi, les numéros porte-chance selon leur horoscope sont le 3, le 12, le 22, le 37, le 48 et le 54.

Le troisième signe, le Verseau, (20 janvier – 18 février), verra également un de ses plus grands rêves se réaliser. Pour les aider, les astres leur attribuent les chiffres porte-bonheur, tels que 3, 14, 23, 31, 42 et 52.

Numéros porte-bonheur pour les signes de l’eau

Le Cancer (21 juin – 22 juillet), fait partie des signes du zodiaque chanceux. Ainsi, ils verront leur rêve s’accomplir. Leurs chiffres porte-chance sont : 2, 13, 21, 34, 41 et 55.

Pour ce qui est du deuxième signe de l’élément Eau, le Scorpion (23 octobre – 21 novembre), les chiffres à privilégier sont : 6, 19, 26, 38, 45 et 56.

Quant aux natifs du signe astrologique Poissons, c’est-à-dire, ceux nés entre le 19 février et le 20 mars, ces numéros seront: 7, 16, 25, 34, 44 et 53.

Chaque signe du zodiaque a son énergie et sa vibration uniques, reflétées dans ces chiffres porte-bonheur du 3 au 10 novembre. Alors, que vous soyez prêt à prendre une décision audacieuse ou simplement curieux de savoir ce que les étoiles et les chiffres vous réservent, n’oubliez pas que tout est possible.