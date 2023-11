© Quel est l'archange qui guide et protège les signes du zodiaque en novembre ? Découvrez-le ici

Les signes du zodiaque ne sont pas seuls dans l’univers. En effet, il y a un archange derrière eux qui les guide, les protège, prend soin d’eux et évite que les mauvais moments ne leur nuisent. Selon l’astrologie, en novembre un archange spécial se chargera de vous accompagner dans ce mois. Ainsi, vous pourrez relever plusieurs défis, mais aussi vivre de très belles choses. Vous savez quel est le vôtre ? Restez et continuez à lire pour le découvrir et vous y confier.

Les archanges sont des êtres célestes importants dans l’horoscope astrologique. Ils sont chargés de protéger et de prendre soin des personnes. On dit que leur pouvoir est bien supérieur à celui des anges. D’ailleurs, ils sont capables de guérir l’esprit et le corps lorsqu’on traverse des moments vraiment difficiles. Les signes du zodiaque ont un archange qui les guide, mais peu savent vraiment de quoi il s’agit.

Savez-vous quel est votre archange ? Il vous suffit de connaître votre élément astrologique et votre signe du zodiaque pour le découvrir. Il s’agit de celui qui prendra soin de vous durant le mois de novembre et fera en sorte que tout se passe bien pour vous. Découvrez-le ci-dessous !

Signes du zodiaque aériens : Gémeaux, Balance et Verseau

L'Archange Raphaël est celui qui guide et protège les signes du zodiaque Gémeaux (21 mai au 20 juin), la Balance (23 septembre au 22 octobre) et le Verseau (20 janvier au 18 février). Ce, afin qu'il ne leur arrive rien de mal et que tous leurs objectifs soient atteints à temps, et de la manière prévue. Le jour de l'archange Raphaël est le jeudi et sa couleur est verte. On pense qu'elle accompagne la guérison et aide à équilibrer la santé du corps et de l'esprit des signes astrologiques.

Signes du zodiaque d’eau : Cancer, Scorpion et Poissons

Le Cancer (21 juin au 22 juillet), le Scorpion (23 octobre au 21 novembre) et les Poissons (19 février au 20 mars) sont les signes du zodiaque soignés par l’archange Gabriel. On associe ce dernier à l’espoir et à la révélation. Son jour est le mercredi et sa couleur est le blanc. Ayez de la chance, car l’archange le plus célèbre vous protège. D’ailleurs, c’est lui qui a annoncé la conception de Jésus. Il aide à éloigner les pensées négatives de votre vie, en les transformant en idées de paix et de tranquillité.

Signes de terre : Taureau, Vierge et Capricorne

C’est l’archange Uriel qui gouverne ces signes du zodiaque. Son jour est le vendredi, et la couleur est orange. C’est archange est chargé de guider les signes du zodiaque Vierge (23 août au 22 septembre), Capricorne (22 décembre au 19 janvier) et Taureau (20 avril au 20 mai). Par ailleurs, il est associé à l’harmonie de l’être et de la matière.

Demandez-lui de l’aide si en novembre vous sentez que vous manquez d’argent. Ou encore, qu’il y a une pénurie dans la maison. Qui plus est, la mission principale de cet archange est de procurer abondance et prospérité à ces signes du zodiaque.

Signes du zodiaque de feu : Bélier, Lion et Sagittaire

Selon l’astrologie, ces signes du zodiaque sont gouvernés par l’archange Michel. Pour ce qui est de son jour, il est le dimanche, et sa couleur est le bleu. On considère l’archange Michel comme le chef des armées angéliques et règne donc sur les signes de Feu.

L'archange Michel protège, donne sécurité et justice dans les cas les plus difficiles au natifs de ces signes du zodiaque. Il les guide également sur le bon chemin, vers le bonheur et l'épanouissement. Quelle chance ont les signes du zodiaque Bélier (21 mars au 19 avril), Lion (23 juillet au 22 août) et Sagittaire (22 novembre au 21 décembre) ! En novembre, un puissant archange prendra soin de vous !