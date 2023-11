© 3 signes du zodiaque qui recevront une très mauvaise nouvelle ce week-end

Des défis cosmiques et des nouvelles désagréables pour ces 3 signes du zodiaque pendant le premier week-end de novembre.

Découvrez quels signes du zodiaque seront confrontés à des défis importants au cours du premier week-end de novembre 2023. Ferez-vous partie des personnes touchées par des transits planétaires défavorables ?

En ce début de mois de novembre, les astres nous offrent un panorama unique et quelque peu inquiétant pour 3 signes du zodiaque. C’est un week-end de contrastes et de défis, surtout pour la Balance, le Scorpion et les Poissons. En effet, selon les étoiles, ils pourraient recevoir des nouvelles décourageantes.

La vie de ces personnes peut changer d’un moment à l’autre, elles doivent donc être prêtes à surmonter les adversités qui se présentent. Ce premier week-end de novembre, l’Univers pourrait vous proposer une belle épreuve pour commencer le mois. Mais ne vous inquiétez pas, car Balance, Scorpion et Poissons parviendront sans aucun doute à en venir à bout. Cette mauvaise nouvelle ne sera qu’un début pour clôturer cette année en beauté !

Balance (Signe du zodiaque du 23 septembre – 22 octobre)

Le premier week-end de novembre apporte un problème émotionnel à la Balance. La joie d'Halloween cède la place à un sentiment de tristesse car Vénus en face de Neptune exacerbe ce sentiment. Cela vous fait alors vous sentir déplacé dans votre environnement habituel.

N’attendez pas plus que ce que d’autres sont prêts à donner ces jours-ci, signe du zodiaque de la Balance ! Une mauvaise nouvelle pourrait vous décourager, voire vous amener à prendre de mauvaises décisions. Un jour, vous vous sentez optimiste ; le lendemain, le pessimisme peut prendre le dessus. Soyez donc prudent avec les décisions que vous prenez !

Scorpion (Signe du zodiaque du 23 octobre – 21 novembre)

Connu pour son dynamisme, le signe du zodiaque du Scorpion va faire face à un ralentissement inattendu. Malgré votre récent regain d’énergie, les transits planétaires, notamment Vénus face à Neptune, mettront un frein à vos ambitions.

Même si vous souhaitez de la rapidité et des résultats immédiats, ce premier week-end de novembre demande calme et patience. Vous recevrez de mauvaises nouvelles, vous aurez donc peut-être l’impression que vos objectifs sont reportés, mais c’est temporaire. Tout passe et rien n’est éternel Scorpion !

Poissons (Signe du19 février – 20 mars)

Les conflits ne tardent pas, pour le signe du zodiaque des Poissons. En effet, ce premier week-end de novembre apporte avec lui de mauvaises nouvelles et d’intenses désaccords, notamment dans le domaine romantique. Mercure opposé à Uranus est le principal catalyseur de cette tension, conduisant à de vives disputes et à des malentendus.

Préparez-vous à relever des défis dans la communication avec votre partenaire. Vous ressentirez peut-être le besoin de faire preuve de force, mais faites attention à l'agressivité. Faites preuve de compassion et de compréhension ! Choisis tes combats !