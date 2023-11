© 4 signes recevront de bonnes nouvelles en matière d'argent et d'amour avant le 10 novembre

La fin de Saturne rétrograde marquera les 10 premiers jours de novembre. Ainsi, des signes astrologiques connaitront des changements dans leur vie. Par ailleurs, ils seront également remarquables grâce à l’arrivée du premier quartier de la Lune : en décroissant. Donc, il aura un impact positif sur l’amour et le travail pour quatre signes : Taureau , Gémeaux, Balance , Scorpion et Capricorne.

Signes : Pour le Taureau

Cet horoscope régit les personnes nées du 20 avril au 20 mai.

Amour : Les natifs de ce signe résoudront rapidement un problème qu’ils auraient avec quelqu’un quils aiment beaucoup. Et ce sera parce que vous ne tarderez pas l’affaire : vous y ferez face une fois pour toutes. Donc, votre cœur parlera pour vous et cela sera perçu. Alors, tout redeviendra normal.

Argent : De nos jours, vous profitez de certaines offres incontournables. Le meilleur de tout est que non seulement vous achèterez plus et mieux à des prix inférieurs. Mais vous pourrez également profiter de ce que vous avez acquis et éventuellement générer un supplément revenu.

Gémeaux

Cet astre occidental concerne les gens dont la naissance est comprise entre le 21 mai et 20 juin

Amour : Pour ce signe, l‘univers vous offrira des journées magiques avec votre partenaire ou cette personne qui vous tient tant à cœur. Alors, perdez-vous avec lui. Ne laissez pas les autres interférer avec votre moment de bonheur et de jouissance suprême. La discrétion doit les accompagner, pour que l’envie n’entre pas dans leur célébration à deux.

En argent, il y aura un retard de paiement de salaire pour ce signe astrologique. Mais, rassurez-vous, il arrivera au moment où vous en aurez le plus besoin. La pression que les autres exercent sur vous vous stresse un peu. Cela ne se répétera pas car dans quelques semaines la routine reviendra. Ainsi, vous aurez votre argent le jour de paiement indiqué.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Amour : Lorsque vous êtes en couple, vous devez négocier certaines choses que lorsque vous êtes célibataire, vous faites en toute liberté. Votre pratique et celle de votre partenaire ne sont pas identiques. Autrement dit, vous n'avez pas l'habitude de le consulter lorsque vous sortez ou faites des choses.

En argent, les natifs de ce signe du zodiaque vont profiter de bénéfices substantiels. En effet, tout cela arrivera grâce à une entreprise dans laquelle vous vous êtes récemment aventuré. Il faut du temps pour continuer à multiplier ces revenus : épargner ou investir, mais ne pas dépenser, car l’heure de l’austérité pourrait alors arriver plus vite.

Signes: Pour le Scorpion

Ses natifs sont nés entre le 23 octobre au 21 novembre. Ce signe connaitra une nette évolution en amour. En effet, vous allez vous sentir attiré par quelqu’un qui est très proche de vous et que vous n’avez jamais regardé auparavant comme vous le faites maintenant. Vous êtes plus ouvert à expérimenter dans la recherche d’un amour véritable. Alors vous connaitrez des bonnes expériences au fil des mois.

Argent : Il y a une réconciliation avec une personne qui vous recommandera pour un emploi, il y a donc une forte probabilité que vous changiez d’emploi ou en obteniez un qui vous permette de vivre dignement comme vous le souhaitez. Ils reconnaîtront tous les deux à quel point ils sont talentueux.