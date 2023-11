© La conjonction céleste entre la Lune et Vénus va apporter prospérité et abondance à 3 signes du zodiaque

Balance, Scorpion et Sagittaire seront les signes les plus chanceux et se prépareront à nettoyer leur esprit, leur corps et leur âme.

Le caveau nocturne aura cette semaine deux protagonistes. La Lune qui régit les émotions et Vénus, la planète qui régit l’amour, le plaisir, le sens de l’esthétique et de la créativité. Ainsi, ils se réuniront pour le baiser céleste qui attirera les meilleures énergies positives pour certains signes.

Avant l’aube, le 9 novembre, vous pourrez profiter de cette impressionnante conjonction entre les deux. Autrement dit, ils seront si proches que si vous étendez votre bras. En plus, vous pourrez les couvrir tous les deux avec la largeur de votre pouce.

Les signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire seront les plus chanceux. Ces derniers se préparent à purifier l’esprit, le corps et l’âme de l’abondance et de l’amour qu’ils recevront de la forte énergie positive de ce baiser céleste de la Lune et de Vénus.

Balance

Ces signes reprennent un projet qu’ils ont longtemps mis de côté parce qu’ils n’arrivaient pas à le réaliser. Mais les choses changent et pour le mieux. Du jour au lendemain, quelqu’un arrive et vous donne la main pour que vous puissiez commencer ensemble. Et ce sera merveilleux car toutes les pièces nécessaires bougeront pour réussir à avancer. À lire Quel est le signe le plus pédant de l’horoscope ? La réponse des astrologues

Volonté, croyez en votre capacité à résoudre les conflits et que tout se passera comme vous l’aviez prévu. D’ailleurs, ces signes du zodiaque ont une personne dans leur vie qui leur soutient, aime et leur valorise pour qui ils sont. Nul doute, cette personne est prête à se sacrifier pour vous. Remerciez l’univers et profitez de l’amour.

Scorpion

Les émotions sont vives, mais vous savez comment les contrôler dès maintenant car vous avez besoin de vous concentrer sur vos affaires. Il y a de l’argent que vous avez investi et que vous devez déplacer pour qu’il produise. Votre objectif est de faire en sorte que tout se passe bien. Ainsi, ces signes pourront terminer ces deux mois sereinement et dans l’abondance.

N’oubliez pas que la famille est prête à vous aider et si vous avez besoin d’un soutien financier pour avancer, vous l’aurez entre vos mains. Ne vous fermez pas à l’amour, vous avez déjà guéri les blessures du passé. Vivez le présent, ici et maintenant car il y a quelqu’un qui attend ces signes et qui mérite leur attention.

Le signe du Sagittaire

Optimiste, sûr de vous, fort, tels sont les éléments que ces signes ont en tête et avec lesquels ils ont réussi à briller sur le plan professionnel. Ne laissez pas les commérages, l’envie vous endommager cette bonne énergie que vous avez mise en affaires.

L’objectif de ces signes est de produire pour terminer l’année en abondance et avec succès. D’ailleurs, personne ne peut l’arrêter. À cause du travail, vous ne pouvez pas mettre de côté votre relation. Au contraire, prenez le temps de le consacrer à la passion et à l’intimité pour allumer cette flamme qui les imprègne et qui les consolide en couple. À lire 4 pluies de météores affecteront ces signes du zodiaque en novembre, selon l’astrologie