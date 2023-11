© Ces signes auront de la chance au travail grâce aux 4 pluies de météores en novembre

Au cours de ces jours, quatre pluies de météores se développeront à partir du 12, les météorites des Taurides du nord étant à leur apogée. D’ailleurs, elles sont actives depuis le 20 octobre et resteront jusqu’au 10 décembre dans la constellation du Taureau. Ensuite arriveront les Léonides. Ils débuteront ce lundi 6 jusqu’au dernier jour du mois.

De plus, il atteindra son apogée en tant qu’étoile filante vers le 18 novembre. Dans le ciel, selon les spécialistes de l’astronomie, une autre pluie de météores qui marquera cet avant-dernier mois de l’année est celle des Monocérotides du 22. Il sera dans la constellation du Verseau.

Les dernières étoiles seront les Orionides, qui auront le 28 le rapport météore/or le plus élevé depuis la constellation du Taureau. Ces événements astronomiques influenceront la vie professionnelle de certains signes, tels que le Lion, la Balance, du Capricorne et et le Poissons.

Signes auront de la chance au travail: Lion

Du 23 juillet au 22 août

Avec l’emploi : Selon l’astrologie occidentale, les natifs de ce signe auront la possibilité de mettre fin à une situation conflictuelle avec une personne qui les harcèle constamment au travail. Si vous en faites partie, cela vous procurera la tranquillité d’esprit que vous méritez. De plus, vous sentirez que vous pouvez désormais travailler en harmonie.

Chômeur : votre enseigne zodiaque fait partie des signes qui seront chanceux lors de ces événements. De ce fait, vous allez recevoir les conseils de quelqu’un qui connaît le monde des ressources humaines. Ce qui vous aidera beaucoup, car vous disposerez de plus d’outils pour votre recherche d’emploi. Ce qui générera des réponses positives pour vous. D’ailleurs, l’univers et les astres s’alignent pour que tout aille mieux pour vous.

Balance aussi sera chanceux grâce aux pluies de météores

Du 23 septembre au 22 octobre

Avec l’emploi : votre horoscope de votre signe indique que vous avez une excellente équipe de travail. Alors, appuyez-vous sur elle, déléguez des fonctions. Ainsi, vous vous soulagerez du fardeau. De plus, c’est un bon moyen de savoir sur qui vous comptez réellement dans ce type de situation. Beaucoup d’entre eux collaboreront avec vous. Ainsi, vous faites parties des signes astrologiques chanceux de ce mois.

Chômeur : vous obtiendrez un bon travail qui s'adaptera à vos exigences. Vous devez donc en prendre soin, même s'il y a certaines situations qui vous déplairont. Ce sera un rapport coût/bénéfice qui vous permettra de le faire beaucoup.

Signes auront de la chance au travail: Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Avec l’emploi : Vos supérieurs loueront votre performance, ce que vous avez développé jusqu’à présent, ce qui vous donnera plus de raisons de continuer à faire ce que vous aimez, car vous savez que vous appréciez chaque action que vous faites. De plus, vous apprenez et appliquez des connaissances.

Chômeur : il est temps pour vous de mettre en œuvre ce talent que vous avez et d’en vivre car il sera très bien payé, il vous suffit de croire davantage en vous, comme les autres, et vous verrez comment le plus tôt possible vous serez une grande femme d’affaires.

Poissons sera chanceux grâce aux pluies de météores

Du 19 février au 20 mars

Avec un emploi : vous allez recevoir de l’argent inattendu grâce à un travail que vous avez effectué en collaboration, mais ils ont été tellement satisfaits des résultats qu’ils vous donneront une bonne rémunération pour cela. Recevez-le avec l’humilité qui vous caractérise.

Chômeurs : Il y a un poste vacant pour vous, mais vous devrez attendre encore un peu car ils terminent quelques démarches administratives pour poursuivre toutes les démarches nécessaires et rejoindre définitivement la masse salariale de l’entreprise.