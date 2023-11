© 5 signes verront des changements importants dans leur vie grâce à la lune décroissante

Le Bélier, le Taureau, le Lion, la Vierge et le Sagittaire seront ceux qui subiront des transformations ces jours-ci.

Ce dimanche 5 novembre, la Lune atteindra son dernier quartier : décroissant, pour poursuivre son chemin vers une nouvelle phase. Cela se fera sous la constellation du Lion. De 00 h 08 du soir jusqu’à peu avant de se coucher à 13 h 19 de l’après-midi, le satellite restera dans le ciel. Ce qui permettra d’amorcer une série de changements dans la vie des signes suivants.

Signes qui verront des changements importants: Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Pour les natifs du signe Bélier, il y a des confrontations sur des questions d’argent avec des personnes qui ont joué avec votre bonne foi. Vous avez peut-être rempli votre part du contrat. Toutefois, ces personnes veulent maintenant retarder le processus de paiement. Ce qui vous causera une grande frustration et pourrait avoir des conséquences sur votre santé. Il faut parfois être un peu orthodoxe, c’est la seule façon de se faire payer. D’ailleurs, selon l’astrologie occidentale vous retiendrez la leçon et cesserez de vous fier à ce genre d’offres d’emploi.

Taureau : Un changement important en amour

Du 20 avril au 20 mai

En effet, il fait partie des signes qui verront du changement dans leur vie. Côté amour, la solitude sera laissée pour compte. En effet, vous êtes sur le point de vous retrouver à l’endroit le moins attendu avec l’homme qui vous pénétrera jusqu’aux os. Selon l’horoscope occidental, ce sera une relation intense, sublime, belle et passionnée. D’ailleurs, contrairement aux précédentes, celle-ci sera basée sur la vérité et la communication affirmée. De plus, tous deux s’accepteront avec leurs vertus et leurs défauts de l’autre. Ce qui ne vous était pas arrivé auparavant.

Signes qui verront des changements importants: Lion

Du 23 juillet au 22 août

Vous faites peu attention à ce que vous mangez, et cela va directement affecter certains cycles de votre vie, votre santé. De ce fait, l’expression de l’univers vous conseille de faire très attention à ce que vous consommez. Par ailleurs, votre corps vous avertit qu’il faut perdre ou prendre du poids, respecter les horaires de repas et surtout réduire le stress.

N’oubliez pas que le corps est une machine qui, aussi parfaite soit-elle, a besoin d’entretien pour durer le plus longtemps possible. Prenez soin de votre bien-être mental et physique !

Vierge : Un enseigne qui vivra des changements

Du 23 août au 22 septembre

Petit à petit, vous perdrez la peur de l’échec et entamerez un processus de transformation pour vous réinventer, être plus indépendant et effacer de votre esprit de nombreux traumatismes qui ne font que vous bloquer ou vous empêcher d’avancer.

Cependant, il est important que vous ne vous mettiez pas sous pression. Laissez cet épisode couler et profitez-en. Vous pouvez également partager votre expérience avec des personnes qui vous ressemblent, afin que vous fassiez ce voyage ensemble.

Signes qui verront des changements importants: Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Parfois, il est préférable de garder le silence. Littéralement, on peut utiliser ce que vous dites contre vous. Et actuellement, selon l’astrologie de votre signe, vous vous retrouvez impliqué dans une situation dans laquelle il est préférable de garder le silence. Pourtant, cela ne signifie pas accepter ce qui se passe. Il vous suffit d’attendre le bon moment pour faire vos décharges et ce sera lorsque vous aurez l’attention de toutes les personnes qui vous intéressent.