© En quoi l'horoscope chinois se diffère-t-il de l'horoscope occidental ? Les astrologues répondent

L’horoscope est une méthode prédictive. D’ailleurs, une grande majorité de personnes dans le monde l’a consulté au moins une fois au cours de sa vie. Par ailleurs, pour faire des prédictions, ces systèmes prennent en compte la position des étoiles. Et ce, au moment de la naissance. Vu que, ces dates déterminent le destin et les caractéristiques de chaque individu.

Il existe différents types d’horoscopes. Parmi eux, le plus populaire est l’horoscope occidental. D’ailleurs, ce dernier contient douze signes. Aussi, il y a l’horoscope chinois, qui détermine le Nouvel An chinois. Ci-dessous, nous vous expliquons leurs différences et leurs similitudes.

Caractéristiques de l’horoscope chinois

L’horoscope astrale classe les personnes en fonction de leur année de naissance, qui est considérée comme la plus âgée. Dans ce système, les signes astrologiques sont représentés par des animaux. En effet, ils présentent des caractéristiques similaires à celles de chaque individu. De plus, il est également associé à un élément, son cycle complet peut donc prendre jusqu’à 60 ans pour recommencer.

L'horoscope chinois est basé sur le calendrier lunaire composé de 28 constellations. Qui plus est, dans ce système, les mois commencent par une nouvelle lune et durent de 29 à 30 jours. Ainsi, en 2024, le Nouvel An chinois aura lieu le samedi 10 février.

Ses éléments

L’horoscope chinois se compose de 5 éléments. En effet, il diffère de l’astrologie occidental pour cela. Ainsi, ces éléments sont : le Métal, le Bois, l’Eau, le Feu, et le Terre.

12 signes de l’horoscope chinois

Rat : 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Bœuf : 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Tigre : 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Lapin : 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Dragon :1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Serpent : 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Cheval : 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Chèvre : 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Singe : 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Coq : 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Chien : 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Cochon : 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Caractéristiques de l’astrologie occidental

L’horoscope occidental est régi par le calendrier solaire. Donnant ainsi à chaque mois du zodiaque une période comprise entre 29 et 31 jours. En outre, il se divise en 12 signes, inspirés des constellations du système astrologique sumérien. D’ailleurs, ceux-ci sont déterminés en fonction du jour et du mois de naissance de chaque personne. Ainsi, deux personnes nées le même mois à des jours différents peuvent avoir des signes différents. Par ailleurs, on pense que l’alignement des planètes que représentent ces signes détermine la personnalité et le destin de chaque individu.

Éléments de l’horoscope occidental :

Par contre, à la différence de l’horoscope orientale, celui-ci se compose de 4 éléments. En effet, ils sont l’Air, l’Eau, le Feu, la Terre.

Les 12 signes qui le compose

Bélier

Taureau

Gémeaux

Cancer

Leo

Vierge

Livre

Scorpion

Sagittaire

Capricorne

Aquarium

Poissons

Équivalences entre les signes des deux horoscopes

Le signe Bélier de l’horoscope occidentale est équivalent au signe Dragon de l’astrologie chinois. Pour ce qui est du Taureau, celui-ci est équivalent au signe Serpent. En plus, il y le Gémeaux; qui est équivalent au signe Cheval de l’horoscope chinois. Quant au Cancer, ce signe du zodiaque occidentale est équivalent au Chèvre. Par ailleurs, le Lion se trouve être l’équivalent du signe Singe. Aussi, le signe de la Vierge a comme équivalent le Coq, en astrologie orientale.

Pour ce qui est de la Balance, ce signe a comme équivalent le Chien. Le Scorpion à son tour, est l’équivalent du Cochon. Le signe Sagittaire celui du Rat, le Capricorne celui du Buffle, le Verseau pour le Tigre, et le signe Poissons pour le Lapin.