© Ces signes auront plus de chance à partir du 6 novembre grâce à Jupiter rétrograde en Taureau

Croyez-le ou non, ce mois de novembre 2023 arrive chargé d’une grande accumulation d’énergies. Rappelons-nous que c’est la planète Jupiter, qui est en transit rétrograde en Taureau qui régira principalement ces premiers jours. Donc, la chance de quelques des signes du zodiaque vont commencer à changer à partir de maintenant.

Selon les experts, la chance est appelée une cause ou une force. Il s’agit de circonstances imprévisibles qui se développent d’une manière ou d’une autre en faveur de quelqu’un. Toutefois, si vous y réfléchissez un peu mieux, c’est que le destin était déjà écrit. Il s’agit seulement d’avoir foi et de croire en nous-mêmes pour que cela commence à reposer et à se développer comme on le souhaite.

Ce qui est un fait, c’est qu’à partir du 6 novembre, Vénus est en Vierge et en trigone avec Jupiter rétrograde en Taureau. Ce sont les principaux moteurs astrologiques de cette saison. Donc, la chance est celle qui compte le plus aujourd’hui. Alors prenez note si vous vous trouvez sur cette liste, ce sera le moment parfait pour prendre un risque. En effet, les meilleures vibrations de l’univers sont en votre faveur. Quels sont les signes du zodiaque les plus chanceux à partir du 6 novembre ?

Rappelons que la chance va se manifester dans différentes opportunités selon la personne, qui sont segmentées dans l’univers à travers les signes du zodiaque. Donc encore une fois, les astres et les étoiles démontrent qu’ils ont leurs proches et c’est ce dont vous avez besoin. pour le savoir : À lire Ces signes recevront une vague d’abondance lors de la pluie de météores Tauridés du Nord

Signes auront plus de chance: Poissons

(19 février – 20 mars)

Pour les personnes nées sous les étoiles de ce signe, il faut vous dire que les meilleures choses sont encore à venir. En effet, actuellement Mars est en Scorpion, face à Uranus rétrograde en Taureau, qui est votre principale influence astrologique.

Vous avez donc les meilleures vibrations des deux planètes sur vous. Par ailleurs, votre chance est même appelée une sorte de « résurgence ». Alors faites-le, nous savons que vous venez de traverser différentes circonstances. Maintenant, l’univers veut vous récompenser, autant en travail qu’en finances. Donc vous vous en sortez très bien.

Le Lion sera également chanceux

(23 juillet – 22 août)

Deuxièmement, nous avons ceux qui sont venus dans ce monde représentés par le « roi de la jungle », et pour vous, nous savons que Junon et Lilith sont en Vierge, qui sont vos bienfaiteurs astrologiques, c’est donc le moment idéal de votre vie en quel amour va arriver à votre porte plus vite que vous ne le pensez, ou même si vous avez un partenaire, la possibilité d’un engagement et même d’un mariage va se matérialiser ce mois-ci. À lire Les conseils des étoiles pour attirer la chance au travail avant le 15 novembre

Signes auront plus de chance: Vierge

(23 août – 22 septembre) :

Et enfin, mais non des moindres, nous avons ceux qui sont nés sous les étoiles de la Vierge, qui ont Vénus comme règle astrologique, mais attention, vous avez également la chance d’avoir la Lune en transit à travers le Cancer, ce qui ouvrira une nouvelle vie horizons, cela se reflète dans les aventures que vous pouvez vivre au-delà des terres dans lesquelles vous vous trouvez, alors embarquez pour ce voyage que vous avez reporté depuis si longtemps, car tout va s’améliorer plus que vous ne l’imaginez.