© Les conseils des étoiles pour attirer la chance au travail avant le 15 novembre

Novembre avance vite, il n’est donc pas nécessaire de perdre du temps. Il faut commencer à utiliser toutes les stratégies possibles pour trouver un emploi ou faire venir la prospérité sur votre lieu de travail. A cet effet, les étoiles nous conseillent d’accomplir ces rituels lundi.

1- Vœu en laurier pour attirer la chance au travail

La feuille de laurier sert de purificateur. En effet, elle nettoie toute mauvaise énergie de l’environnement. C’est pourquoi vous allez prendre sept feuilles de laurier pour le rituel afin d’attirer la chance au travail. Ensuite, sur une feuille de papier vierge vous allez écrire votre souhait. Il peut s’agir d’entrer dans une nouvelle entreprise ou d’occuper le poste que vous souhaitez au sein de l’entreprise.

Maintenant, pliez-le en trois parties et sur le dessus, vous attacherez les feuilles de laurier avec un ruban rouge. Conservez-le dans une enveloppe dans un endroit où personne ne le touchera. Une fois que l’univers aura répondu à votre demande, c’est-à-dire, que vous avez trouvé un travail, brûlez tout.

2.- Persil et laurier pour faire croître les opportunités

Ces épices sont très puissantes pour attirer la chance, notamment l'argent. Faites un petit bouquet de sept branches de chaque plante et écrasez-le. Ensuite, sur une assiette blanche, versez un tas de riz et dessus, quatre pièces de n'importe quelle dénomination. Au milieu de l'assiette, placez une bougie blanche que vous devez allumer avec une allumette en bois.

Répétez maintenant : « Toutes les opportunités de travail viendront à moi et je saurai en profiter », répétez-le cinq fois. Laissez la bougie brûler puis mettez le tout sur l’assiette dans un sac. Mettez-le dans un endroit secret auquel vous seul avez accès.

3.- Attachez des Pièces chinoises pour trouver un travail

Les pièces chinoises sont une excellente amulette pour trouver du travail. Vous les obtenez dans n’importe quel centre ésotérique. Lorsque vous avez un entretien d’embauche, attachez 7 pièces chinoises avec un ruban vert, attirez le succès et l’argent.

4.- Sel et laurier

Dans un plat en verre blanc, vous allez ajouter une poignée de sel de n’importe quel type. Cela servira à bloquer les mauvaises ondes. Prenez une feuille de laurier, fraîche ou séchée. Maintenant, en cela, vous écrirez un travail. Et pendant que vous le faites, vous devez vous visualiser dans ce travail ou cette position. Ensuite, vous le placerez au milieu de l’assiette et sur le dessus vous ajouterez plus de sel pour le recouvrir complètement.

Il faut le placer près de la porte d’entrée de votre maison pendant une journée entière. Brûlez ensuite la feuille et jetez les cendres par terre, dans un jardin ou un parc, tandis que le sel doit rester à l’extérieur de votre maison.

5. Mandarine et riz

Dans un bol en verre transparent vous allez placer au fond une feuille blanche. Écrivez-y votre nom complet, le travail que vous recherchez, le poste que vous aspirez à occuper, le nom de l'entreprise, plus les mots abondance. Ensuite, versez-y votre riz jusqu'à ce qu'il le recouvre complètement. En forme de croix, vous disposerez environ cinq mandarines. Laissez-le jusqu'à ce que le fruit ou le riz change. Vous pouvez le répéter tous les 15 jours.