© Découvrez votre élément dans l'horoscope chinois en fonction de votre année de naissance

L’horoscope chinois est une tradition ancienne qui repose sur un cycle de douze années. Un animal représente chaque signe. Mais en plus des animaux, un élément s’associe à chaque année. On recense alors le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau.

Ces éléments ajoutent une couche supplémentaire de sens à la personnalité et aux caractéristiques de chaque individu. Vous souhaitez découvrir quel élément vous correspond selon votre année de naissance ? Découvrez alors comment l’horoscope chinois influence votre vie, continuez à lire.

Avant de commencer, il faut noter que l’horoscope chinois se base sur le calendrier lunaire. Les dates peuvent notamment varier légèrement. Pour déterminer votre élément, vous devrez donc connaître votre année de naissance selon le calendrier chinois.

Voici une liste rapide des éléments de l’horoscope chinois associés à chaque année :

Rats : Horoscope chinois des personnes nées en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Buffle : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Lapin : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Dragon : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Serpent : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Cheval : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Chèvre : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Singe : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Coq : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Chien : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Cochon : Horoscope chinois des personnes nées en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Horoscope chinois :

Une fois que vous aurez identifié votre année de naissance dans la liste ci-dessus, vous pourrez retrouver votre article correspondant. L’horoscope chinois combine alors les éléments et les animaux dans un cycle de 60 ans. Donc, chaque combinaison se répète tous les 60 ans. Pour simplifier, on peut ainsi dire que les éléments se répètent tous les 12 ans.

La première étape consiste à déterminer si votre année de naissance tombe dans une année qui se termine par 0 ou 1. Cela peut aussi tomber dans une année qui se termine par 2 ou 3, et ainsi de suite. Par exemple, si vous êtes né en 1988, votre année entre donc dans la catégorie des dragons. Ensuite, regardez dans la liste des éléments correspondant au dragon. Ce sont les mêmes pour les années se terminant par 8 et 9. Dans ce cas, le dragon est alors associé à l’élément terre.

Éléments de l’horoscope chinois :

Une fois que vous avez trouvé votre élément, explorez comment il influence votre vie. Chaque élément de l’horoscope chinois possède alors des caractéristiques particulières qui peuvent affecter votre personnalité. Cela inclut aussi vos relations, votre carrière et votre santé.

Bois :

Est associé à la créativité, à la flexibilité et à la croissance, dans l’horoscope chinois. Les personnes possédant cet élément ont donc tendance à être énergiques et ouvertes d’esprit.

Feu :

Est associé à la passion, au leadership et à l’énergie, dans l’horoscope chinois. Les personnes possédant cet élément ont tendance à être charismatiques et optimistes. De plus, elles possèdent la faculté d’inspirer les autres.

Terre :

Est associé à la stabilité, à la praticité et à la patience, dans l’horoscope chinois. Les personnes possédant cet élément sont fiables, travailleuses. De plus, elles ont un lien étroit avec la nature.

Métal :

Est associé à la détermination, à la discipline et à l’ambition, dans l’horoscope chinois. Les personnes possédant cet élément sont persévérantes, logiques. Par ailleurs, elles se spécialisent dans le domaine académique ou professionnel.

Eau :

Est associé à l’intuition, à la sensibilité et à l’adaptabilité, dans l’horoscope chinois. Les personnes possédant cet élément sont émotives, imaginatives. D’autant plus qu’elles ont une grande capacité à s’adapter aux changements.

Chaque personne est unique et possède une combinaison d’éléments dans son thème natal chinois. Vous pouvez donc ressentir l’influence de plus d’un élément dans votre vie. Découvrir votre élément en fonction de votre année de naissance n’est que la première étape pour mieux comprendre votre personnalité. L’horoscope chinois vous apprend aussi comment tirer parti de vos points forts.

Connaître votre élément dans l’horoscope chinois en fonction de votre année de naissance peut vous aider à mieux comprendre votre personnalité et vos relations avec le monde. Explorez les caractéristiques de votre élément et découvrez comment vous pouvez les utiliser pour réussir et atteindre l’harmonie dans votre vie. N’oubliez pas que l’horoscope chinois n’est qu’un guide et qu’en fin de compte, la façon dont vous vivez votre vie dépend de vos propres choix et actions.