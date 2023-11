© Les conseils des étoiles pour vous aider à affronter les problèmes selon votre signe du zodiaque

La façon dont chaque signe du zodiaque relève ces défis au quotidien et réagit fait la différence entre la solution et la crise.

Selon l’astrologie, il existe un archétype idéal pour chaque signe qui représente à son tour la somme de ses qualités positives. Cela peut servir de modèle ou d’exemple pour réagir, ouvrir la voie et aller de l’avant. C’est un personnage qui représente la manière d’agir dans des circonstances difficiles dont l’exemple aide à surmonter les difficultés selon les qualités générales de votre signe du zodiaque.

Signe du zodiaque du Bélier

Solution pour ce signe du zodiaque : prendre la situation en main

Archétype : Le pompier

Vous êtes le premier signe du zodiaque et, en tant que tel, déterminé, énergique et impulsif. Votre pire ennemi est la précipitation et l’insouciance, c’est-à-dire agir sans mesurer les conséquences que peuvent avoir vos actes. À lire Horoscope : 4 signes qui peuvent vous blesser par leur jalousie et mettre fin à votre succès

Ceci est résolu lorsque l’on prend le contrôle de la situation comme le ferait un pompier face à un incendie. Ce dernier affronte le problème avec courage, rapidité et détermination. En même temps, il fait preuve de prudence et d’intelligence. Cela, pour ne pas risquer sa vie ou celle de ceux qu’il tente de protéger. Il veut les sauver sans se jeter follement dans le feu.

Signe du zodiaque du Taureau

Solution pour ce signe du zodiaque : Insistez jusqu’à ce que vous l’obteniez

Archétype : L’apiculteur

Le signe du Taureau est persistant et tenace, déterminé et contumace. Il est aussi capable d’insister sur les tâches les plus difficiles jusqu’à ce qu’il atteigne ses objectifs. Comme l’archétype de l’apiculteur, il continue à travailler malgré les piqûres des abeilles. D’ailleurs, il ne se repose pas jusqu’à ce qu’il obtienne le miel que vous cherchiez.

Ce faisant, vous protégez adéquatement votre visage et votre corps et lorsque vous devez retirer votre main, vous le faites. De cette façon, il persiste et insiste, mais sans s’entêter ni essayer toujours d’obtenir ce qu’il veut. À lire L’infidélité de ces signes du zodiaque sera découverte en novembre, selon l’horoscope des cartes

Signe du zodiaque des Gémeaux

Solution pour ce signe du zodiaque : recherchez des sorties logiques, parlez

Archétype : Le communicateur

Loquace et agile d’esprit, le Gémeaux tentera toujours de résoudre les situations difficiles. Cela, en appliquant la logique et, dans la mesure du possible, parler, converser. Il utilise aussi sa parole comme arme principale pour conquérir le terrain de l’adversaire.

L’archétype du communicateur combine ces qualités de ce signe gouverné par Mercure et avec une disposition fraîche et curieuse. Face à la crise, votre archétype est celui qui raisonne et qui établit des modèles de comportement appropriés. Et ce, sans laisser les émotions vous empêcher de voir la réalité.

Signe du zodiaque du Cancer

Solution pour ce signe du zodiaque : suivez vos intuitions et agissez

Archétype : Le psychologue

Intuitif, aimant, maternel et compatissant, le Cancer essaie toujours de comprendre les autres. Il veut les protéger et leur donner des conseils qui peuvent les aider à sortir de leurs problèmes. Sur le plan personnel, il utilise ces qualités pour aborder la crise avec une mentalité plus subjective qu’objective, plus instinctive que pratique. Mais ce qui est intéressant c’est que la plupart du temps, cela lui donne des résultats !

Lorsqu’il prend ses décisions de vie, cette voix intérieure le guide. Et l’expérience qu’il a accumulée lui permet aussi de voir un peu plus loin.

Signe du zodiaque du Lion

Solution pour ce signe du zodiaque : projetez votre personnalité créative

Archétype : Le cinéaste

La théâtralité et l’exubérance de Léo sont typiques de l’acteur et du cinéaste. Il voit la vie comme un grand spectacle dont il est soudain devenu le personnage principal. Cette manière grandiloquente et dramatique, au sens théâtral, d’affronter les solutions lui permet de se dissocier de la crise. Il la contemple comme un cinéaste qui tourne un film auquel il participe, mais uniquement comme élément de fiction. En faisant cela, vous pouvez affronter les crises avec plus de sérénité et ne pas vous y impliquer comme s’il s’agissait d’un cirque.

Signe du zodiaque de la Vierge

Solution pour ce signe du zodiaque : faites un plan et suivez-le

Archétype : L’architecte

Le travail acharné et la capacité d’analyse de la Vierge, ainsi que sa façon de planifier ce qu’il envisage de faire dans les moindres détails, sont proverbiaux. Son modèle est l’architecte qui revoit attentivement les plans de construction, finalise tout. D’ailleurs, il ne néglige rien et finit par créer une véritable œuvre d’art.

De cette façon, face à une crise, vous pouvez voir tous les éléments qui y agissent. Trouvez leurs avantages et leurs inconvénients, et élaborez des plans d’action pour la résoudre efficacement. Votre vision stable de la réalité est votre meilleure arme pour surmonter les crises.

Natifs de la Balance

Solution pour ce signe du zodiaque : Appliquez votre sens de l’équilibre

Archétype : Le juge

Le signe Balance se caractérise par son sens de l’équilibre et de la beauté. De plus, il manifeste toujours la justice, avec son ton conciliant et diplomatique. Le juge symbolise son archétype, et il parvient ainsi à faire face à des situations compliquées. D’ailleurs, il essaie toujours d’être le plus juste possible. Et ce, sans blâmer les autres pour tout ce qui relève uniquement de sa responsabilité. Lorsque l’on suppose qu’une attitude neutre, objective et prudente donne des résultats favorables, la seule chose à éviter est l’indécision.

Natifs du Scorpion

Solution pour ce signe du zodiaque : Laissez-vous guider par votre intuition, faites confiance

Archétype : Le détective

Intuitif, profond et observateur, le Scorpion agit généralement face aux problèmes qui surviennent avec une attitude de détective. Ce signe, cherche alors des preuves et relie les points. Son « odorat » et son expérience sui generis le guident. La capacité du Scorpion à découvrir des messages cachés derrière les façades aide les natifs de ce signe à trouver des solutions. Cela, en utilisant des méthodes que les autres ne comprennent pas bien, mais qui fonctionnent pour eux.

Natifs du Sagittaire

Solution pour ce signe du zodiaque : Partir en vacances ou faire du sport

Archétype : L’athlète

Ce n’est pas que les Sagittaires soient des évadés, mais plutôt qu’ils recherchent dans l’activité physique et intellectuelle, les voyages et les sorties dans les grands espaces, l’énergie dont ils ont besoin pour résoudre les situations compliquées qui surviennent dans leur vie. Et ce, de la même manière qu’un athlète surmonte obstacles et difficultés jusqu’à ce qu’il atteigne le but et remporte la victoire. Face au défi, il n’est ni intimidé ni effrayé. D’ailleurs, il se débat avec la réalité jusqu’à ce qu’il atteigne le trophée tant convoité.

Natifs du Capricorne

Solution pour ce signe du zodiaque : un plan très discipliné est élaboré

Archétype : L’alpiniste

Discipliné et économe, conscient que grâce à sa persévérance il parviendra, quoi qu’il arrive, à atteindre ses objectifs. Ainsi, le Capricorne aborde ses crises comme un montagnard déterminé et qui ne recule devant rien. Il gravit les pentes abruptes des montagnes, les falaises, les bords abyssaux et les montagnes escarpées jusqu’à conquérir le sommet. C’est alors ainsi qu’il affronte les difficultés et les crises. Son sens de l’ordre et sa personnalité tenace lui donnent ce second souffle dont il a besoin. Cela, afin d’obtenir ce qu’il recherche.

Natifs du Verseau

Solution pour ce signe du zodiaque : Concevoir et créer quelque chose d’original

Archétype : l’inventeur

Lorsque des problèmes surviennent, le Verseau a tendance à développer sa créativité. Il affirme son inventivité et cherche des solutions imprévisibles qui étonnent tout le monde. La meilleure façon pour les natifs de ce signe de résoudre les crises est leur originalité. Suivre une routine, un schéma répétitif ne fonctionne pas pour eux. D’ailleurs, ils ont besoin de l’incitation d’une circonstance urgente pour activer ces ressources internes et faire quelque chose « hors du commun ». Il finit par résoudre la situation de manière très ingénieuse.

Natifs des Poissons

Solution pour ce signe du zodiaque : inspirez-vous spirituellement et agissez

Archétype : Le méditant

Le monde intérieur du Poisson est très riche, poétique et rêveur, et les natifs de ce signe s’inspirent de cette source pour affronter leurs problèmes. Parfois, ils les sortent de leur contexte et de leurs proportions en créant des tempêtes dans des verres d’eau. D’autres fois, ils exagèrent les situations en leur faisant voir les circonstances de manière exagérée.

Par conséquent, la meilleure façon de faire face à la crise est de vous isoler. Cherchez aussi la compagnie de votre Être Intérieur et écoutez la voix qui est en vous. Sereinement, sans vous laisser submerger par les autres, vous trouvez la porte de sortie et parvenez à la solution.