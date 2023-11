© L'infidélité de ces signes du zodiaque sera découverte en novembre, selon l'horoscope des cartes

Ce n’est un secret pour personne que les cartes et l’univers ont une connexion sans précédent. Ces derniers pourrait bien révéler différents aspects de notre vie, comme l’infidélité de notre partenaire. En effet, le tarot espagnol fait apparaître les tromperies des signes du zodiaque. Alors, tenez-en compte au cas où vous vous retrouveriez sur cette liste.

Selon les astrologues, on utilise le jeu de cartes du tarot depuis au moins le milieu du XVe siècle. Dans diverses régions d’Europe, on joue à des jeux de cartes comme le Tarocchini. Mais dans le monde de la divination, il révèle également certains aspects de notre destin. Par conséquent, bien qu’elles soient fusionnées avec l’astrologie, les données sont bien plus révélatrices que vous ne le pensez.

Et les médiums ont également fait savoir que principalement le tarot et ses cartes s’axent sur l’amour. Mais attention, car il y a aussi certaines révélations qui peuvent mettre en lumière les secrets les plus sombres. Et en eux se trouvent des infidélités. Mais attention, car ci-dessous nous vous dirons ces signes du zodiaque qui n’ont pas peur de tromper leurs partenaires. Toutefois, ce mois de novembre, leur partenaire vont tout découvrir.

Les signes du zodiaque infidèles révélés par le tarot espagnol

Gémeaux :

Les personnes nées du 21 mai au 21 juin, figurent parmi les signes du zodiaque qui seront découverts. Ce mois de novembre, leur partenaire vont découvrir la tromperie. En effet, tromper la personne qui les aime cause un certain inconfort pour ces gens. Sans aucune honte, ils aiment connaître les gens avant de les séduire et de les capturer dans leur réseau. Il ne vous sera donc pas difficile de les dénoncer. D'ailleurs, selon les cartes, la leur est la fusion du diable et de la mort.

Balance :

Deuxièmement, nous avons les Balance, ces personnes qui sont venues au monde entre le 23 septembre et le 22 octobre. Mais attention, car contrairement aux deux de cette liste, elles n’ont pas peur une minute d’être découvertes puisqu’elles jouent encore avec plusieurs gens en même temps. C’est pour cela que ses cartes se confondent entre le diable et la lune.

Signe du zodiaque du Capricorne :

Et enfin, nous avons les personnes nées entre le 23 décembre et le 21 janvier. Celles-ci se révèlent grâce aux cartes de tarot, la lune et la mort, qui marquent l’occasion d’ouvrir de nombreuses portes. Et ce, peu importe à quel point elles nuisent. La motivation de ce signe du zodiaque réside dans son attirance physique pour les autres.