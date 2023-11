© Astrologie : découvrez votre côté obscur selon votre date de naissance

Vous êtes-vous déjà demandé quel était votre degré de malice en fonction de votre date de naissance ? L’astrologie nous offre une approche fascinante pour explorer notre personnalité et nos caractéristiques uniques. Dans cet article, nous allons voir comment les étoiles influencent chaque individu en penchant pour la malice. Et d’autre part, on va découvrir ce que les signes du zodiaque révèlent sur le niveau de ruse et d’espièglerie de leurs natifs.

Préparez-vous à plonger dans le monde de l’astrologie et à percer les secrets de votre mystère intérieur. Êtes-vous prêt à découvrir votre niveau astrologique de malice ? Rejoignez-nous dans ce voyage céleste et dévoilez les vérités cachées de votre personnalité !

Astrologie : Niveaux de mal

Si nous parlons de personnalités, l’astrologie souligne les caractéristiques positives et négatives de chaque signe du zodiaque. Cela englobe tout ce qui peut attirer les autres ou, à défaut, les éloigner. Nous avons tous notre côté obscur et c’est pourquoi à cette occasion nous vous proposons de connaître votre niveau de mal. La date de naissance est le point clé de cette découverte.

Niveau de mal, selon votre signe du zodiaque :

Bélier : Les natifs de ce signe de l’astrologie occidentale n’aiment pas céder. Ainsi, quand quelqu’un agit contre eux, ils deviennent égoïstes et agissent avec beaucoup de colère. À lire 3 signes du zodiaque pourraient retrouver leur ex-partenaire la 3ème semaine de novembre

Taureau : Ce sont des personnes qui ont du mal à admettre leurs erreurs. D’ailleurs, les natifs de ce signe deviennent têtus et n’écoutent pas les autres quand ils ont une idée en tête.

Gémeaux : Les personnes sous cet horoscope sont impulsives. Elles interprètent souvent mal les situations.

Cancer : C’est un signe astrologique émotionnel et protecteur. Son niveau de mal réside dans sa capacité à utiliser la culpabilité comme une arme. Les Cancers peuvent être experts dans la manipulation des émotions des autres en profitant de leur vulnérabilité émotionnelle.

Lion : De par son ego et son intensité, cet astre a tendance à rabaisser les autres, sans intention malveillante. C’est en agissant comme tel que ce signe de l’astrologie occidentale montre ainsi son côté obscur.

Vierge : La personnalité des natifs de ce signe se base sur la vérité et la logique. Ils n’agissent donc pas avec leur cœur. Cela les fait parfois paraître méchants. Mais en réalité, selon l’astrologie, ce sont des gens qui savent ce qu’ils veulent. À lire Oracle gitan : l’univers réserve une grande surprise monétaire à 4 signes durant novembre

Astrologie : Ces signes sont aussi concernés !

Balance : Les personnes rattachées à ce signe astral évitent les conflits. Mais elles accumulent des dégâts qui se transforment en ressentiment. L’astrologie révèle que lorsque ces gens explosent, ils libèrent tout sans aucun filtre.

Scorpion : Ce sont des gens qui n’acceptent pas les mensonges et s’ils sont blessés, ils se défendent bec et ongles.

Sagittaire : Ce sont des personnes qui aiment apprendre et démontrer leurs connaissances. L’astrologie affirme que cela leur donne une mauvaise image ou un air de supériorité.

Capricorne : Leur mal réside dans le fait qu’ils n’acceptent pas les personnes négatives dans leur vie, ils préfèrent donc les repousser. Ce sont des gens directs et ne tolèrent pas les menteurs.

Verseau : Ils peuvent être considérés comme de mauvaises personnes car ils ne prétendent rien. Ils sont authentiques et donnent ce qu’ils ont. Et surtout, ils ne font pas d’effort pour faire semblant.

Poissons : Ce sont des personnes qui ont appris à se valoriser et cela leur donne une mauvaise image. Mais il s’agit simplement de savoir fixer ses limites et de s’aimer tel que l’on est.