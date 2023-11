© Le numéro porte-bonheur que vous devriez utiliser à la loterie en novembre, selon la numérologie

La numérologie aide constamment à prendre des décisions pour l’avenir. Elle détermine notre destin en fonction des chiffres dont nous disposons pour notre date de naissance. C’est ce qui la rend plus personnalisée, avec une plus grande précision. Ainsi, en suivant ce mécanisme, nous pourrions avoir beaucoup d’avantages et obtenir le meilleur résultats. Nous allons donc aujourd’hui vous parler de la façon de connaître le nombre qui vous donnera de la chance.

Numérologie : Elle se base sur quoi ?

En plus de notre date de naissance, la numérologie se base aussi sur notre personnalité. Cette dernière nous guide avec ses prédictions sur notre avenir d’une part. Et elle nous renseigne sur les coups de chance que nous pouvons avoir d’autre part. La numérologie est très importante pour ceux qui aiment les jeux de hasard. Alors, en se fiant sur ces chiffres, vous pouvez jouer à la loterie.

Vous aurez même la chance de devenir le plus grand gagnant du prix que tout le monde souhaite. Donc, ces chiffres porte-bonheur feront accroître vos financements. Pensez à les utiliser souvent dans vos choix comme la date d’un événement important : anniversaire, mariage ou baptême et beaucoup d’autres fêtes.

Rappelons que ces chiffres de la numérologie sont également liés à l’astrologie. En effet, ils découlent du jour de notre naissance, ainsi que des signes du zodiaque. Donc, c’est très évident que ces deux mécanismes ont une certaine complicité. À lire Les conseils des étoiles pour attirer la chance au travail avant le 15 novembre

Vous avez la chance de vous fier à votre horoscope sur ce que vous devez faire tout en agissant dans les bons moments, selon vos chiffres chanceux. En suivant ce conseil vous allez notamment gagner à la loterie. Par ailleurs, vous pouvez aussi obtenir beaucoup d’argent et être plein de l’abondance que vous voulez.

Quel est votre numéro porte-bonheur pour gagner à la loterie

Pour connaitre le numéro porte-bonheur avons-nous dit, il suffit juste de se baser sur la date de naissance. C’est d’ailleurs pour cela que la numérologie est très personnelle et assez facile à obtenir. Un calcul pas complexe sera le cœur de cette découverte. À cet effet, il vous suffit d’une simple somme de chiffres de votre date de naissance, à savoir le jour, le mois et l’année. Autrement dit, vous devez juste additionner les nombres figurant dans votre naissance.

À titre d’illustration, on peut prendre le cas des personnes nées le 18 novembre 1994. Pour calculer votre numérologie, vous devez ajouter 1+8+1+1+1+9+9+4 et le résultat est 34. Ainsi, vous devez ajoutez ces deux chiffres jusqu’à ce que vous obteniez un seul chiffre, c’est-à-dire 3+4 et le résultat final est 7. C’est ainsi que que vous obtiendrez votre numéro clé pour vos jeux. Mais, cela ne s’arrête pas là car il vous reste encore le chiffre porte-bonheur en lien avec la loterie.

Maintenant ce que vous devez faire est d’ajouter ce nombre de votre numérologie avec la date à laquelle vous jouerez à la loterie. Prenons par exemple le 1er décembre 2023. Ce qui ajoute 1+1+2++2+0+2+3 ce qui donne comme résultat 11. Après, vous ajouterez ce dernier avec le chiffre précédent 11+7 et vous obtiendrez 18. Donc, 18 sera le numéro que vous devrez utiliser pour jouer à la loterie, cela mettra la chance de votre côté.