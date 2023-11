© 4 signes chinois auront de la chance au travail grâce à la conjonction de la Lune sur Vénus

La Lune et Vénus seront en conjonction dans la nuit de ce jeudi 9 novembre, juste avant l’aube. Ils seront très proches les uns des autres. Le satellite naturel de la Terre sera dans sa phase gibbeuse décroissante avec 14 % de sa luminosité. Cela signifie que la planète idyllique aura une plus grande importance dans le ciel. Tout cela apportera de la chance au travail pour les signes du Rat, du Lapin, de la Chèvre et du Singe dans le zodiaque chinois.

Signe du Rat

Nés dans les années 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Avec emploi : Les natifs de ce signe obtiendront ce qu’ils veulent en termes de travail. Néanmoins, cela n’arrivera pas s’ils ne savent pas équilibrer toutes leurs idées. Certes, elle sont toutes très bonnes, mais vous devez les prioriser et peut-être les peaufiner pour en tirer le meilleur parti. Donc, en ce jour de bénédiction, vous transmettrez la sécurité qui est en vous.

Pour les personnes sous ce signe qui sont sans travail, une idée brillante vous apparaîtra. Ainsi, vous aurez la chance de la monétiser, même si vous n’avez pas de travail. Cette idée se transformera en une entreprise qui vous aidera à vous relever. D’ailleurs, les gens liés à cet horoscope sont très motivés. Et cela pousse leurs proches à leur procurer de l’aide. À lire Découvrez votre élément dans l’horoscope chinois en fonction de votre année de naissance

Pour les natifs du Lapin

Nés dans les années 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Avec emploi : Ceux qui sont sous ce signe du zodiaque chinois clôtureront une bonne étape de travail en beauté. En effet, vous allez connaître un nouveau cycle et une bonne équipe de travail marquera ce changement. Donc, vous vous sentirez plus intégré et à l’aise. Et cela vous motivera jusqu’à oser proposer des sujets que d’autres craignent.

Au chômage : Les gens sous ce signe de l’astrologie oriental sont honnêtes et intègres. Ainsi, pour ces personnes, une amie vous choisira car elle met tout en œuvre pour vous. Faites pleinement confiance à votre cercle et surtout à vos connaissances. Elle ne sait pas que vous êtes qualifié pour ce poste. Remerciez-la plus tard, car vous aurez un travail grâce à elle.

Signe de la Chèvre

Nés dans les années 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015

Avec emploi : Avec un acte que vous accomplissez pendant ces journées, vous gagnerez la confiance d’un grand dirigeant ou de la personne qui prend des décisions importantes. D’ailleurs, sa rigueur et sa probité rapprochent ce signe à l’astre du Lapin. Une fois cet objectif atteint, vous pouvez proposer vous-même des changements. Ainsi, vous pouvez demander une augmentation de salaire ou une promotion. À lire Ce sont les 3 signes les plus paisibles du zodiaque, selon l’astrologie

Sans emploi : Si vous avez déjà trop attendu, alors vous pouvez vous détendre, car il y a une entreprise qui s’intéresse beaucoup à vous. Vous êtes aussi en concurrence avec un adversaire de taille. Et cela maintient les recruteurs indécis. Toutefois, décembre arrivera avec de bonnes nouvelles pour ce signe.

Signe astrologique du Singe

Nés dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Avec emploi : Les natifs de ce signe auront besoin d’une plus grande concentration dans leur travail. Ainsi, lorsque vous y parviendrez, vous serez valorisé par vos supérieurs. Vous ferez de nombreux progrès jusqu’à la fin du mois de novembre. Ce qui vous permettra de gagner une bonne réputation auprès de vos collègues, car ils reconnaîtront vos points forts.

Chômeur : il est temps pour vous de mettre la honte de côté et de vous adresser à ce contact qui était autrefois à votre disposition pour tout ce dont vous aviez besoin, car ce moment est venu. Il sera celui qui vous guidera vers un travail décent et qui ne gênera pas votre vie personnelle.