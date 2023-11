© La 3ème semaine de novembre sera marquée par l'abondance pour ces signes du zodiaque

Novembre est entré dans sa troisième semaine recevant l’énergie de différents événements astronomiques qui marqueront l’abondance. Les plus chanceux sont les signes du zodiaque du Bélier, du Lion, de la Balance, du Sagittaire et du Capricorne.

Signe du zodiaque du Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Ce signe du zodiaque et son partenaire seront plus en phase que jamais dans leur relation. En effet, ils ont tous deux vécu des expériences qui les ont renforcés. Ils apprendront à s’aimer malgré leurs défauts et à se voir l’un dans l’autre. C’est pourquoi tous les objectifs qu’ils se fixent à ce moment-là seront très faciles à atteindre. Ou du moins, ils auront l’impression que le chemin sera plus facile. Conseils que vous donnent l’univers et les astres : ne laissez pas des tiers intervenir et donner leurs avis sur votre relation.

Signe du zodiaque du Lion

Du 23 juillet au 22 août

Les natifs de ce signe du zodiaque ne manqueront pas d’argent durant ces jours. Ils y parviendront grâce à la planification qu’ils ont effectuée ces dernières semaines et à la réduction de leurs dépenses. En fait, cher Lion, vous vous créez une conscience financière. Cherchez donc des moyens d’investir de l’argent, cherchez des budgets si vous voulez faire des rénovations ou des achats pour votre maison. Cependant, « étirez-vous » le plus possible comme si vous étiez en période d’austérité, afin de ne pas vous retrouver à zéro.

Signe du zodiaque de la Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Un groupe de personnes qui vous aiment vous poussera à bout et vous devrez prendre une décision importante. Vous remettrez toujours cela à plus tard, car vous avez peur de l’incertitude. Pourtant, selon l’expression de l’astrologie, cette pression de leur part est le seul moyen de vous forcer à prendre des risques. Ils savent que les résultats seront meilleurs que ce que l’on attend. C’est ainsi qu’ils vous aideront à affronter vos peurs. De plus, de nombreuses expériences positives marqueront les jours à venir pour ce signe du zodiaque.

Natifs du Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

L'harmonie règnera dans la maison du signe du zodiaque Sagittaire. Cela attirera beaucoup d'énergie positive, ce qui permettra à vos projets de se réaliser pleinement. Si vous êtes né sous cette expression zodiacale, vous aurez un aimant pour attirer l'attention de personnes visionnaires, avec de bonnes idées que vous pourrez monétiser. Vous obtiendrez ainsi des revenus supplémentaires qui pourront être utilisés pour couvrir certaines dépenses. De plus, cela vous apportera une plus grande tranquillité d'esprit. Le conseil des étoiles : écoutez tout ce qu'il a à dire et ne gaspillez pas ses conseils avisés.

Natifs du Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Chers natifs du signe du zodiaque Capricorne, vous êtes à une étape de votre vie où vous êtes très attentifs à votre bien-être physique et mental. C’est donc le moment idéal pour prendre de nouvelles habitudes, notamment en matière d’alimentation et d’exercice physique. De plus, ils vous permettront de rééquilibrer certains aspects de votre corps qui ont été déstabilisés par le temps, le passage des années, la sédentarité et une mauvaise alimentation. Une fois que vous aurez commencé et que vous vous sentirez mieux, vous ne voudrez plus vous arrêter. Pour ce signe du zodiaque, novembre est le mois idéal pour se donner de l’amour de manière saine.