© La Lune devant Neptune provoquera un revers dans la vie de 3 signes du zodiaque

Comme vous l’avez peut-être remarqué ces derniers jours, de nombreux événements astronomiques se sont produits. Ils révolutionnent sans aucun doute l’énergie de l’univers. Cela influence directement l’astrologie et ce qui attend les différents signes du zodiaque. Outre la Lune, Neptune sera le principal protagoniste, il provoquera un revers dans la vie des 3 signes du zodiaque.

À partir du 10 novembre, Neptune et la Lune auront une interaction intense. D’ailleurs, leurs orbites seront proches en certains points. Ce qui pourrait signifier une interférence dans l’énergie qui provoque des difficultés pour au moins 3 signes du zodiaque.

Il est possible que pendant ces jours, selon l’astrologie occidentale, vous remarquerez que vous êtes plus sensible que d’habitude. Qui plus est, vous rechercherez des problèmes là où il n’y en a pas.

L’énergie de la Lune devant Neptune pourrait faire ressortir notre reine du drame intérieure. Toutefois, si vous parvenez à réaliser que vous tombez dans cette situation, essayez de vous contrôler. Et ce, même si cela vous coûte cher. La façon dont l’énergie de la Lune opposée à Neptune nous influencera passera. En revanche, vos paroles ou vos actions peuvent avoir des conséquences plus durables. À lire 3 signes du zodiaque pourraient retrouver leur ex-partenaire la 3ème semaine de novembre

Signe du zodiaque Lion

La Lune devant Neptune fera ressortir le côté le plus vaniteux de ce signe du zodiaque. Et bien, chers natifs du Lion, que vous ayez de nombreuses vertus, lorsque vous vous mettez dans cette attitude, vous êtes difficile à supporter. Alors, ne soyez pas surpris si pendant quelques jours même vos proches vous fuient.

Heureusement, selon les prédictions de l’horoscope, cet effet est temporaire pour ces signes du zodiaque. En plus, vous pourrez reprendre votre processus de croissance personnelle dans quelques jours. Essayez de ne pas offenser les autres avec vos actions. En plus, vous pourriez les blesser et vous pourriez alors vous sentir mal à ce sujet.

Pour les natifs de la Balance

Pour les natifs du signe du zodiaque Balance, vous avez l’habitude d’être le fort et celui qui n’est ému par rien. Cette fois, le moment est venu de montrer toute votre sensibilité.

L’énergie de la Lune devant Neptune fera ressortir votre côté le plus vulnérable. D’ailleurs, c’est bien, vous devez aussi apprendre que nous avons tous des points faibles et que cela fait partie de l’être humain. De ce fait, permettez-vous d’être sensible, il y a des personnes à vos côtés qui sont plus que disposées à vous réconforter.

Signe du zodiaque Poissons

L’énergie de la Lune en face de Neptune fera que les natifs de ce signe du zodiaque se sentiront sous-estimés par rapport à leurs performances au travail. Vous avez peut-être raison, mais la première personne qui devrait vous valoriser et vous reconnaître, c’est vous-même. De plus, si vous attendez la reconnaissance des autres, vous risquez de perdre du temps à espérer quelque chose qui ne viendra pas. À lire Oracle gitan : l’univers réserve une grande surprise monétaire à 4 signes durant novembre

Ce n’est pas que vous ne le méritez pas, vous êtes très talentueux et engagé. Cependant, nous avons tous nos propres luttes internes et vous évoluez dans un monde où tout le monde s’occupe de ses propres affaires. Embrassez-vous et reconnaissez tout ce que vous avez accompli, ce qui est déjà beaucoup.