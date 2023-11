© Les 3 signes du zodiaque dont le karma leur parviendra grâce au transit de Saturne

Les horoscopes nous disent constamment ce qui va nous arriver dans le futur et ce que le destin nous réserve. Et ce, pour tous les signes du zodiaque. Que ce soit dans le domaine de l’amour, de la chance, du travail, de l’argent, de la santé et bien d’autres choses encore. Mais cette fois, nous allons vous parler d’un sujet beaucoup plus spécifique. Il s’agit du karma, qui peut affecter chacun d’entre nous à la suite de nos actions dans le passé.

Les phénomènes astronomiques influencent également les signes du zodiaque. Ils peuvent modifier le chemin qui nous est tracé, et le mois de novembre n’a pas fait exception à la règle. De plus, Saturne est maintenant en transit direct. Il est la planète où règne le karma, et par laquelle certains peuvent être affectés pour le meilleur ou pour le pire.

La chargement du karma dans cette planète affectera trois signes du zodiaque en novembre. Ici, nous vous disons qui seront ceux qui se feront abandonnés par les étoiles et les astres, et qui vivront avec les conséquences de ses actions.

Signe du zodiaque Capricorne

Pour les natifs du signe du zodiaque Capricorne, selon l'expression de l'astrologie, Pluton les aidera beaucoup ce mois-ci. En effet, il dépassera leur signe et leur donnera l'impulsion nécessaire pour prendre des décisions et se concentrer davantage. C'est une opportunité de faire des transformations dans nos vies et bien plus encore. Surtout dans des domaines personnels et relationnels.

Signe astrologique du Sagittaire

Ce mois-ci commence le cycle du signe du zodiaque Sagittaire. De plus, la planète Mercure s’alignera en sa faveur. La communication sera donc de son côté et avec cela ses natifs pourront prendre de meilleures décisions. En outre, cher Sagittaires, vous serez plein de courage, ainsi que de confiance. Selon votre horoscope pour ce mois, cela vous sera très utile dans les domaines professionnels ainsi que dans les aspects plus personnels.

Signe du zodiaque du Scorpion

Pour les natifs du signe de zodiaque Lion, vous pourrez saluer de nouveaux départs dès ce Lundi prochain, le 13 novembre, avec la nouvelle lune. De ce fait, de nombreuses opportunités professionnelles se présenteront à vous. Vous devez donc savoir quelle sera la meilleure option pour vous, vos souhaits deviendront réalité. Ainsi, vous pourrez les réaliser, et cela vous donnera l’élan pour 2024. La planète Mercure sera également de votre côté. Toutefois, elle vous aidera à vous réinventer, ainsi qu’à avoir de meilleures interactions.