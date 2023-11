© 3 signes du zodiaque pourraient retrouver leur ex-partenaire la 3ème semaine de novembre

Les horoscopes et l’astrologie ont été des sources de fascination pour de nombreuses personnes tout au long de l’histoire. Ils sont utilisés comme des outils pour comprendre les complexités des relations personnelles. C’est d’ailleurs pour cela que les gens consultent chaque jour ce que révèle leur signe du zodiaque. L’astrologie est comme une sorte de guide pour certaines personnes.

Cette semaine, l’horoscope révèle une prévision intéressante. Cela ne manquera pas de capter l’attention de chacun. D’ailleurs, ce sera surtout le cas pour les personnes ayant vécu une rupture au cours des derniers mois. D’autant qui n’ont pas pu se détacher de leur compagnon. En effet, cette semaine, trois signes du zodiaque en particulier connaîtront une grande surprise. Ainsi, leurs natifs auront plus de chances de raviver le feu et la flamme de l’amour avec leurs ex-partenaires.

L’astrologue Ruby Miranda de Your Tango étant experte en runes nordiques, cartes de tarot et chiromancie a partagé son expérience. Ainsi, les personnes gouvernées par les signes du zodiaque de la Vierge, du Sagittaire et de Verseau feront un pas en arrière. Ainsi, ces gens vont mettre leur fierté de côté pour trouver des solutions à ce qui les éloignait de leur ex.

« Il se peut que nous ayons repoussé la décision, car se remettre avec un ex s’accompagne parfois d’une fierté qui nous sépare. Mais pendant la Lune conjonction Vénus, la décision sera pratiquement prise pour nous. D’une part, nous ne voulons pas terminer l’année sur une note négative. Et d’autre part, nous les aimons toujours et ne nous voyons pas sans eux », souligne-t-elle par rapport à ces astres. À lire Signes du zodiaque : attirez de nouvelles opportunités au travail grâce aux numéros chanceux

Signe du zodiaque de la Vierge

Que leur rupture soit récente ou que du temps s’est déjà écoulé, les natifs de ce signe du zodiaque savent que la flamme de l’amour brûle toujours. En effet, il s’agit seulement de mettre en place quelques conflits. Et cela afin de parvenir à une relation stable. Donc, les personnes sous cet horoscope occidental n’auront pas de difficultés de ressortir avec leurs anciens partenaires.

Pour les natifs du Sagittaire :

Avec la conjonction de la Lune à Vénus, les personnes sous ce signe du zodiaque auront des nouvelles de leur ex-partenaire. Ce dernier reviendra beaucoup plus intéressé et désireux de raviver l’amour. La clé est de prendre la bonne décision. Ainsi, analysez bien s’il est bon de revenir ou s’il est préférable de laisser cet amour dans le passé. Et surtout n’oubliez pas d’être plus prudent à l’avenir si vous voulez renouer avec votre ex.

Le signe du zodiaque de Verseau

Pendant le transit que notre satellite va effectuer dans les prochains jours, les Verseaux vont ouvrir leur cœur. A cet effet, les gens liés à ce signe du zodiaque feront des retrouvailles inattendues avec leur ex-partenaire. Cela vont les amener à repenser sur l’avenir de leur situation amoureuse. Sur ce, le choix vous appartient de reprendre cette personne ou pas. Mais, gardez juste en tête que vous avez déjà eu des problèmes dans le passé. Alors, il vous suffit d’être très prudent et de prendre une décision prudente.