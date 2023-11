© Signes du zodiaque : le numéro qui fera exploser votre chance en argent avant la nouvelle Lune

Le satellite commencera son nouveau cycle le lundi 13 novembre. Et les signes du zodiaque seront affectés dans le domaine financier.

Si vous cherchez un moyen d’augmenter votre fortune avant la prochaine nouvelle lune, vous êtes au bon endroit. Cette fois, nous allons vous révéler le nombre associé à chaque signe du zodiaque. Et ces chiffres apporteront plus de chance pour leurs natifs en matière monétaire. Ne passez pas passer à côté de cette information si vous êtes à la recherche d’un coup de pouce financier !

L’astrologie vous prépare à la découverte de votre nombre porte-bonheur afin que vous puissiez augmenter votre chance. C’est surtout le cas pour le domaine financier. Par ailleurs, elle aide aussi à trouver les conseils astrologiques dont vous avez besoin pour booster vos finances. Alors, découvrez comment tirer le meilleur parti de l’influence de la nouvelle Lune sur votre vie financière !

Signe du Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Pour les natifs du Bélier, vous retrouverez la motivation qui vous caractérise. Ainsi vous prendrez les bonnes décisions pour démarrer un nouveau projet. Et cela vous apportera de nombreuses joies. Par ailleurs, vous diffuserez vos bonnes ondes à certaines personnes de votre entourage. Le numéro porte-bonheur de ce signe du zodiaque est 33.

Signe du Taureau

Du 20 avril au 20 mai

L’astrologie de l’occident conseille aux personnes liées à ce signe du zodiaque de ne pas se précipiter. Ainsi, vous devez réfléchir très attentivement à ce que vous voulez dire avant de le faire. De cette façon, vous éviterez d’avoir des ennuis. Si ce n’est pas quelque chose de bénéfique pour vous, alors passez à autre chose. Concentrez-vous plutôt sur ce qui en vaut la peine. Numéro porte-bonheur : 65.

Signe du Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Les personnes sous ce signe de l’astre verront leur passé refaire surface. En effet, tout ce passé douloureux vous reviendra. Cela dit, vous sentirez que tout sera ébranlé, que vous perdrez à nouveau l’équilibre. Mais, vous devrez vous accrocher à ces pensées qui vous ont sorti de cette tempête, qui vous ont rendu résilient. C’est ainsi que vous pourriez clôturer ce chapitre. Numéro porte-bonheur de ce signe du zodiaque : 20.

Signe du Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Le message astrologique qui vous est destiné c’est d’écouter les conseils que vous donnent les personnes vous appréciant. Ces dernières voient quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Parfois, cet entêtement vous aveugle. Pourtant ces conseils ne vont pas vous faire de mal. Au contraire, ces gens cherchent votre bien-être et votre prospérité. Le numéro porte-bonheur des natifs de ce signe du zodiaque est le 81.

Signe du Lion

Du 23 juillet au 22 août

Les natifs de ce signe du zodiaque doivent agir avec beaucoup de fermeté. C’est surtout le cas quand vous ferez face à une situation qui devient incontrôlable avec leur partenaire. Vous avez trop toléré et cela suffit. Donc, exprimez votre point de vue et soyez clair. Fixez les limites et restez-y. Numéro porte-bonheur : 03.

Horoscope de la Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Les gens qui sont sous l’égide de ce signe du zodiaque connaîtront une période de changement. Ainsi, vous commencerez une étape passionnante de flirt avec une personne plutôt sensuelle. Sa présence éveillera en vous de nombreuses pensées pécheresses. De cette façon, vous aurez deux options : tuer votre sang-froid et voir ce qui se passera plus tard, ou passer par là parce que vous ne voulez pas vous emmêler. Numéro porte-bonheur : 99.

Horoscope du Balance

Ce signe du zodiaque concerne ceux dont la naissance figure entre le 23 septembre au 22 octobre

Vous devrez vous faire entendre et montrer que vos idées sont aussi valables que celles des autres. Il s’agit d’un projet de loi pour protester et exiger ce qui vous revient de droit. Ainsi, ils devront céder à votre demande et valoriser votre travail. Numéro porte-bonheur pour ce signe du zodiaque : 58.

Horoscope du Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Vous vous sentirez plus calme. En effet, rien ne menace la stabilité que vous avez avec la personne que vous aimez. D’ailleurs, il semble que tous les fantômes aient disparu. Donc, vous allez connaître des changements positifs et vous ne voulez pas gâcher les progrès réalisés. Ce signe astrologique a comme numéro porte-bonheur le nombre 41.

Signe du zodiaque de Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Une nouvelle étape commence pleine de grands défis pour les natifs de ce signe du zodiaque. Ce sera comme un rêve devenu réalité. Mais, ce sera la somme de tous vos efforts, de vos efforts. L’univers vous récompensera. Certes, cela peut faire un peu mal de quitter ce style de vie. Mais le prochain sera meilleur. Numéro porte-bonheur : 74.

Signe du zodiaque du Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Ce sont des jours parfaits pour adopter des habitudes qui modifient les comportements pouvant affecter votre bien-être. Il y a beaucoup de volonté et vous aurez l’aide de vos proches. Ces derniers vous accompagneront et en bénéficieront également. Donc, ce sera un travail d’équipe pour les natifs du Capricorne. Le numéro porte-bonheur de ce signe du zodiaque est 80.

Signe du zodiaque du Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Il n’y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Les gens vont vous dire que ce n’est pas la meilleure voie et qu’il y a certaines choses que vous devriez modifier. Mais, vous êtes le seul maître de votre destin. En fin de compte, c’est vous qui en subirez toutes les conséquences et vous le regretterez. Numéro porte-bonheur : 100.

Signe du zodiaque des Poissons

Du 19 février au 20 mars

L’envie entoure votre vie. Il y a un groupe de collègues ou de voisins qui conspirent pour vous priver de votre énergie positive. Vous devrez donc prendre des précautions pour vous protéger de tout cela. Vous êtes un guerrier et rien de tout cela ne vous affectera. Numéro porte-bonheur : 06.