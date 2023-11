© Les mauvaises nouvelles voleront le bonheur de 5 signes après la conjonction de la Lune et Mercure

Dans la nuit de ce vendredi 10 novembre, la Lune et Vénus partageront la même ascension droite. De son côté, le satellite sera à quelques jours du début de sa nouvelle phase. Tous les deux seront dans la constellation de la Vierge. Cela apportera ainsi de mauvaises énergies pour le signes du Taureau, le Cancer, la Vierge, le Sagittaire et le Capricorne.

Signe de Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Les natifs de ce signe astrologique vont commettre une série d’erreurs qu’ils regretteront longtemps. Tout cela sera dû au fait que vous accorderez plus d’attention à d’autres situations qu’à celles qui en valent vraiment la peine. D’ailleurs, il est possible que même votre réputation en soit affectée.

Les gens sous ce signe de l’horoscope occidental ne devraient pas remettre à demain ce qu’ils peuvent faire maintenant. Donc, si vous en faites partie, n’oubliez pas que d’autres personnes veulent prendre votre place. Et elles n’attendent que votre chute pour agir. À lire 3 signes du zodiaque pourraient retrouver leur ex-partenaire la 3ème semaine de novembre

Signe du Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Le partenaire de ceux qui sont sous ce signe de l’astre ne s’amuse pas du tout ! En effet, il a des problèmes familiaux qui le submergent. Donc lui faire des reproches maintenant sera comme verser de l’huile sur le feu. D’ailleurs, c’est peut-être même ce dont il a besoin pour mettre fin à la relation une fois pour toutes. Vous ne lui montrez pas trop d’affection et il en a marre de cela. L’empathie vous fait souvent défaut et votre patience s’épuise. Ne le provoquez pas car vous serez laissé seul et très triste.

Signe de la Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Votre vie personnelle entrera dans une spirale de situations turbulentes. Et cela se compliquera au fil du temps parce que vous n’osez pas vous exprimer. Les natifs de ce signe du zodiaque ont du mal à exposer leur point de vue sur ce qui se passe. Pour d’autres, vous n’avez aucun intérêt à résoudre les conflits, alors que ce n’est pas vrai. Donc, si vous ne savez pas comment le résoudre, demander de l’aide. Mais rester les bras croisés n’est pas une alternative viable.

L’horoscope de Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre À lire Oracle gitan : l’univers réserve une grande surprise monétaire à 4 signes durant novembre

Les personnes liées à ce signe verront leurs performances au travail en forte baisse. Cela est principalement dû à votre environnement professionnel désagréable, où règnent l’envie, les commérages et les intrigues.

Cela va s’intensifier et vous voudrez arrêter. Mais vous ne pouvez pas le faire à cause de vos engagements. Et surtout, vous ne pouvez pas non plus décevoir les personnes qui comptent sur vous. Alors, vous devrez trouver une alternative pour éviter que les mauvais commentaires ne vous affectent.

L’horoscope de Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Une réduction d’effectifs arrive et vous devrez montrer que vous êtes indispensable à l’entreprise. Ainsi, vous devez prouver que vous avez beaucoup à apporter. A défaut, vous rejoindrez la liste des chômeurs du pays et ce sera difficile pour vous de retrouver un emploi.

Vous avez beaucoup de concurrence autour de vous. Ainsi, regardez-la et analysez-vous pour identifier ce qui vous différencie et vous rend plus attractif au travail.