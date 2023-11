© Jour 11 du mois 11 à 11:11 : Qu'est-ce que cela signifie énergiquement et comment l'utiliser ?

Ce jour est arrivé où le monde terrestre aura accès au monde spirituel. Ce samedi un portail énergétique ouvre le 11/11/2023. Un maître nombre, le 11:11, est donc présent et selon la Numérologie il représente l’énergie positive.

L’astrologue et tarologue vénézuélienne Deyanira Ferrer souligne que le portail énergétique se produit le jour où les mondes terrestre et ésotérique (champ énergétique humain ou aura) fusionnent, ce qui provoque un plus grand échange d’informations et de données à travers le monde. , la créativité et la perception augmentent ces jours-là.

Il affirme que ces vibrations interfèrent sur le plan terrestre, coopérant pour recevoir la Lumière et élargir davantage la conscience.

Ce sera un jour heureux où croissance, inspiration, développement et illumination spirituelle se conjugueront. Avoir 11:11 le rend encore plus puissant. À lire La 3ème semaine de novembre sera marquée par l’abondance pour ces signes du zodiaque

11:11 un puissant regain d’énergie pendant 11 jours

Le magazine ELLE souligne que le chiffre 11:11 est un coup d’énergie puissant qui sert à entrer en contact avec votre moi supérieur. De plus, il vous aidera à visualiser plus précisément vos objectifs.

De même, c’est l’occasion idéale de manifester tout ce qui est bon. On pense que le 11:11, tel ce 11 novembre, l’univers conspire en notre faveur pour créer un moment puissant. Or, celui-ci permet à vos intentions de se réaliser avec plus de rapidité et d’efficacité que n’importe quel autre jour de l’année.

Ce portail énergétique 11:11 restera pendant 11 jours. Temps durant lequel l’être humain pourra se connecter avec lui-même. Mais aussi mettre en œuvre ces désirs afin qu’ils puissent se réaliser efficacement.

« Le numéro 1 concerne les nouveaux départs. Ainsi, lorsque vous en combinez plusieurs, tel que le 11:11, vous amplifiez leur énergie. Ce qui fait ainsi du 11 novembre une puissance de manifestation », a déclaré Laura Brown, guide et chaîne d’ascension, à Bustle.

Afin de recevoir toute cette énergie de cette date spéciale et pour que les souhaits qui doivent être exaucés, vous devez faire la demande en toute foi. Et surtout, décréter que cela se produira. En outre, vous devez attirer toutes les pensées positives dans votre esprit, avoir une bonne attitude. Et si vous pouvez faire ce vœu à 11h11, vous vous connecterez encore plus à ce portail. À lire Signes du zodiaque : attirez de nouvelles opportunités au travail grâce aux numéros chanceux

Comment profiter du 11/11

La méditation et la manifestation font partie des rituels qui peuvent être pratiqués à ces dates, notamment celle du 11:11.

Tout d’abord, prenez du papier et un crayon et notez vos objectifs au présent.

Écoutez de la musique relaxante pour augmenter la vibration. Puis, méditez pour vous connecter avec la partie spirituelle et guérir ce qui est nécessaire.

Lors de votre manifestation, essayez d’être aussi clair que possible sur ce que vous voulez. Décrivez en détail comment vous le souhaitez, comme si vous l’aviez déjà entre les mains.

Exemple : « Mon travail me donne suffisamment de solvabilité financière pour aider ma famille, payer mes dettes et parcourir le monde », « Merci parce que j’ai la maison de mes rêves (décrivez à quoi elle ressemble) ».

Lorsque votre demande est prête, pliez-la vers vous et gardez-la sous votre oreiller.