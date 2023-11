© Le transit de Mercure dans ces signes a laissé une mauvaise énergie en matière d'amour

Voir Ne plus voir le sommaire Signe Gémeaux

Mercure apporte avec lui une forte vague d’énergie ce qui affectera les différents signes du zodiaque de différentes manières. En outre, cela augmentera également la capacité des signes à être honnêtes et sincères. Que ce soit avec eux-mêmes ou avec les personnes qui les entourent. Pour certains, la capacité et la volonté de s’engager dans l’amour seront bloquées pour le moment. Cette séquence est temporaire, toutefois il vaut mieux faire attention à ce que nous dit l’univers.

Cette étape a débuté le samedi 11 novembre et montrera que pour certains signes astrologique, commencer une relation ou la conclure n’est pas le plus conseillé. Cela ne veut pas dire que cette séquence durera éternellement ou que l’amour a fermé ses portes à ces signes. En effet, c’est une circonstance momentanée, l’amour frappera à nouveau aux portes de votre cœur à un moment donné.

Par ailleurs, ne vous jugez pas si vous appartenez à l’un de ces signes du zodiaque. En effet, ils ne sont tout simplement pas en mesure de s’engager dans l’amour, selon l’expression des étoiles. De plus, il est plus honnête de briser un peu le cœur que de faire du mal à quelqu’un ou de gaspiller leur temps. Nous devons y aller lentement et prendre un engagement de cette nature. Ce, lorsque nous serons prêts et lorsque l’univers conspirera en notre faveur.

Pour les natifs de ce signe, vous n'avez toujours pas oublié un ancien amour qui continue de hanter votre tête et votre cœur. En effet, même s'il n'a pas été l'une de vos meilleures relations, vous vous êtes beaucoup impliqué avec cette personne. Alors maintenant, vous faites partie des signes du zodiaque incapables de vous engager à aimer. Selon les prédictions de l'astrologie pour ce signe, il est normal d'être prudent dans la façon dont vous gérez cette situation. Il ne serait pas juste pour une autre personne de commencer une relation avec quelqu'un dont le cœur est plein. Alors, ces signes doivent se donner du temps, cette séquence passera et ils auront à nouveau confiance en l'amour.

Chers natifs du signe Verseau, vous aimez votre vie telle qu’elle est et c’est bien. En effet, même s’il y a quelqu’un que vous aimez, vous préférez ne pas perdre son temps avec des rêves que vous ne pourrez peut-être pas réaliser. Selon l’expression de l’horoscope, il est bien d’être émotionnellement indépendant. Toutefois, chers natifs du signe Verseau, vous devez vous demander si vous souhaitez vivre ainsi pour le reste de votre vie ou s’il ne s’agit que d’une séquence temporaire. Par ailleurs, vous êtes très à l’aise avec votre espace et vos affaires. Donc, si vous décidez de continuer ainsi, restez simplement honnête et clair comme avant.