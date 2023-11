© Découvrez quel type de fleur vous êtes et comment cela pourrait affecter votre personnalité, selon la numérologie

L’univers a donné à chaque être humain une individualité et une personnalité qui marque sa différence et son identité. Cela est fidèlement marqué par notre date de naissance, qui nous révèle de grands secrets que nous-mêmes nous ignorons. Cette série de chiffres nous donne l’occasion de connaître notre fleur natale. En même temps, elle permet de connaître le rôle qu’elle joue dans nos émotions.

D’un côté, il y a la science de la numérologie. C’est une série de valeurs attribuées à chacun des aspects qui nous entourent. Il s’agit de vibrations et d’énergies physiques et spirituelles qui se cachent dans notre date de naissance. Mais de l’autre côté, il y a la force des fleurs. Selon le Feng Shui, celles-ci sont considérées comme les grands harmonisateurs parce qu’elles nous relient directement à la nature.

Quelle est ma fleur natale selon ma date de naissance ?

Nous allons vous présenter ceux que l’on appelle les natals. Mais aussi quel rôle ils jouent ou par lequel ils influencent directement notre personnalité. En effet, si vous ne le saviez pas, ceux-ci vont désormais jouer un rôle important dans votre vie. Pour savoir quelle est la valeur originale de votre fleur de naissance, il vous suffit d’avoir en main votre mois de naissance. Celui-ci a une valeur selon la façon dont le calendrier se dispose, et c’est le traditionnel que nous connaissons tous : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre et Décembre.

Pour que vous connaissiez la signification de la fleur qui vous correspond, vous devez savoir que celle-ci se révèle à travers le langage des fleurs, également appelé floriographie. Il s'agit d'un type de communication cryptée qui vient directement de ces spécimens pour transmettre des messages. En plus, depuis l'Antiquité, de nombreuses cultures l'ont pratiqué au fil du temps dans différentes régions. Et voici ce qu'elles ont pour vous :

1- Fleur du Janvier (oeillet)

Pour ceux qui sont nés le premier mois de l’année, nous devons vous dire que votre fleur est connue sous le nom de « fleur des dieux ». L’univers vous l’a offerte, car elle est un symbole d’amour, de fidélité et de persévérance. Donc, ces émotions sont celles qui vous distinguent clairement du reste des êtres humains. Alors continuez ainsi, car votre grand cœur vous a ouvert des milliers de portes.

2- Février (primrose)

Ceux qui sont nés au cours du deuxième mois de l’année ont la chance d’avoir l’une des fleurs les plus puissantes de toutes. Et ce, en raison de leur couleur jaune unique. Elles sont généralement les premières à fleurir lorsque le printemps arrive. Elles signifient donc jeunesse, renouveau et optimisme. En plus de, cela elle fait preuve d’un niveau clair de protection astrale qui vous accompagne au quotidien.

3- Fleur du Mars (jonquille)

Pour lui nous avons les jonquilles. Ceux-ci évoquent clairement la renaissance et l’espoir après un hiver rigoureux. En effet, il s’agit de lutte et de survie face aux moments les plus difficiles. En plus, cette fleur dégage un effet très fort. Donc, ils laissent toujours une trace, car il est difficile pour ceux qui traversent votre vie de vous oublier.

4- Avril (pois)

Déjà au milieu du printemps, ceux qui sont nés en avril ont cette fleur sans doute connue pour son parfum. Les pois sont un symbole de gratitude. Ils se distinguent par sa délicatesse, et sont aussi liés au bonheur, aux bons voeux, à la gentillesse et à l’amitié. .

5- Fleur de Mai (muguet)

Pour ceux du cinquième mois de l'année, ils font face à la chaleur la plus forte de la saison. C'est pourquoi tombe pour eux une fleur délicate qui fleurit dans de nombreux endroits. D'ailleurs, elle a aussi un fort parfum et évoque la sensibilité, la grâce et le bonheur.

6-Juin (rose)

Pour ceux qui sont nés en juin, les roses sont les fleurs qui les représentent clairement. En effet, elles jouissent de popularité et d’amour partout où elles sont. Elles sont également liées à l’amour et à l’affection. Comme il existe différentes couleurs, elles symbolisent la joie et l’admiration. Cela confirme par ailleurs la polyvalence et l’adaptation de ces personnes.

7- Fleur de Juillet (nénuphar)

Dans le cas de ceux qui débutent la deuxième partie de chaque année, les nénuphars sont ceux qui les représentent. Ceux-ci représentent la renaissance et la résurrection. En effet, ils s’ouvrent et se ferment chaque jour. Ce qui illustre la manière dont ces gens oublient tout et montrent leur nouveau visage. Ce, face aux nouvelles opportunités auxquelles la vie vous confronte.

8- Août (coquelicot)

Dans le cas des coquelicots, ceux-ci ont une signification beaucoup plus sombre. En effet, ils sont utilisés pour honorer ceux qui sont morts tragiquement. Ce, bien qu’ils soient également liés à l’amour et à la gratitude. C’est pourquoi qu’on considère les personnes nées ce mois-ci comme fortes. Ils portent non seulement le poids de ceux qui sont partis, mais sont aussi la force de ceux qui les entourent.

9- Fleur de Septembre (aster)

Pour ceux qui sont venus au monde au mois de novembre, l’aster est la fleur qui les représente. Celle-ci symbolise l’amour fort et puissant. Pendant de nombreux siècles, on l’a utilisé pour représenter la révolution. Tant pour les soldats que pour les artistes. En outre, elle marque un changement important dans différentes étapes de votre vie qui va de pair avec maturité et sérénité.

10- Octobre (cosmos)

Pour l’un des mois les froids de l’année, nous avons des personnes représentées par les fleurs cosmos. Ils se distinguent par une floraison de différentes couleurs. Ce qui peut fait l’objet d’une critique, car on peut le comprendre comme une double personnalité ou de forts changements de tempérament. Par ailleurs, ils symbolisent l’ordre et l’équilibre car ils sont liés à la paix et à la chance.

11- Fleur de Novembre (pivoine)

Ceux qui sont arrivés au monde au onzième mois leur rareté marque le monde. C’est pourquoi ils sont gouvernés par cette fleur très rare à trouver et sont liés au mois de novembre. De plus, ils symbolisent la romance, la prospérité, la bonne fortune, ainsi que l’honneur et la compassion.

12- Décembre (veille de Noël)

Et comme prévu, ceux qui sont nés au mois de Noël sont représentés par la traditionnelle fleur rouge. Elle est également connue sous le nom de « fleur de Pâques ». Celle-ci était un symbole de pureté pour les Aztèques et représente le succès et la fête, idéale pour terminer chaque année avec un épanouissement.