© Fin de la vignette verte : ce gros souci insoupçonné pour les automobilistes selon l’UFC-Que Choisir

C'est bientôt la fin de la vignette verte. Mais cela ne réjouit pas tout le monde et quelques inquiétudes existent. On vous dit tout.

Sur le pare-brise des véhicules, on trouve une vignette verte. Cette dernière met en avant l’assureur du conducteur. En effet, vous le savez, chaque automobiliste doit avoir une assurance pour pouvoir conduire sur les routes. Même si la voiture est au garage.

Mais dès l’année prochaine, la vignette verte disparaîtra. Au profit d’un nouveau dispositif ? On vous explique tout. Et surtout, on vous met en avant la préoccupation des conducteurs concernant cette disparition. L’UFC-Que Choisir nous met en garde.

La fin de la vignette verte sur les pare-brises

C’est officiel, et nous le savons depuis quelques mois, la vignette verte va disparaître l’année prochaine. En effet, elle ne sera plus qu’un souvenir dès le mois d’avril 2024. Cela fait des années que les assureurs demandent cette suppression.

Pourquoi ? Car il existe depuis 2016 un fichier qui comprend tous les véhicules et leur assurance (FVA). En outre, les policiers et gendarmes ont accès à ce fichier depuis 2019.

Florence Lustman, présidente de France Assureurs, nous indique que les forces de l’ordre utilisent ce fichier environ 20 000 fois par jour. Pour autant, la vignette verte est encore aujourd’hui obligatoire. S’en passer conduit l’automobiliste à payer 35 euros d’amende. Mais tout va bientôt changer.

La fin de la vignette verte inquiète

Si les assureurs sont heureux de voir la vignette verte disparaître, ce n’est pas le cas pour tout le monde. On pense notamment à l’organisation professionnelle FFC Mobilité Réparation et Services. En effet, elle fait savoir, via son secrétaire générale Christophe Bazin, son inquiétude.

Mais pourquoi ? Il craint que cette suppression vienne priver l’assuré de son libre choix en matière de réparateur. En outre, il voit venir également une privation d’un recours contre l’assureur responsable. Il s’annonce ainsi.

« Nous voyons dans cette démarche une possible manœuvre destinée à accroître la dépendance des carrossiers-réparateurs envers les assureurs. »

On vous explique d'où vient cette crainte. En fait, seuls les garages agréés par les compagnies d'assurance ont accès aux informations présentes sur la vignette verte. Ils seront les seuls à connaître le nom de la compagnie, le numéro de la police d'assurance, etc.

Par conséquent, l’absence de la vignette verte peut conduire à mettre à mal le choix du réparateur que peut demander l’automobiliste. Ce dernier sera bien plus limité.

Le nouveau dispositif

La FFC demande donc au gouvernement d’agir. Elle souhaite, en effet, la mise en place par les assureurs de ce qu’elle appelle un « document durable« . On retrouvera dans ce dernier les informations que l’on retrouve sur la vignette verte.

Ce document pourrait se présenter sous la forme d’une carte (comme le permis ou une carte bleue). Ainsi, les réparateurs auraient toutes les informations nécessaires. Il serait inutile de créer un dossier de prise en charge pour la réparation.

De plus, si l’automobiliste est victime d’un accident, il pourra également présenter toutes ces informations pour remplir un constat amiable.

Mais l’incertitude règne encore. Tout ce que nous savons, c’est que la vignette verte ne sera bientôt plus obligatoire. Mais inutile pour autant de penser que vous pouvez vous passer d’une assurance. Les forces de l’ordre sauront rapidement si votre véhicule est assuré ou non. Même sans vignette verte.