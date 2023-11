© Ces voitures ne pourront plus circuler sur les routes dès janvier 2024, faites attention

Dans quelques semaines, plusieurs voitures ne pourront plus librement circuler partout en France. On vous explique tout.

Les enjeux écologiques sont importants et les gouvernements de plusieurs pays en prennent conscience. En France, les automobilistes le savent puisque plusieurs voitures n’ont pas le droit de circuler dans certaines villes.

En effet, depuis l’invention de la vignette Crit’Air, les voitures se retrouvent dans différentes catégories en fonction de la pollution qu’elles émettent. Et les conducteurs le savent, ces vignettes peuvent les empêcher de rouler sur plusieurs routes de France. On vous dit tout.

Des voitures interdites à la circulation

Plusieurs villes de France souhaitent encourager les Français à moins utiliser les voitures. Cela passe par le développement des transports en commun, des vélos en libre-service, des véhicules électriques et par des interdictions.

En effet, la vignette Crit'Air existe pour cela. Pour interdire certaines voitures de circuler sur plusieurs routes de France. Les années passent et ces règles se durcissent et continuent d'évoluer.

Des changements arrivent donc pour l’année prochaine, dès janvier. D’ici quelques semaines, on verra donc les Zones à Faible Émission (ZFE) se développer. Et plus particulièrement dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants.

Les voitures qui sont concernées

C’est la municipalité qui prend la décision d’autoriser ou non la circuler de certaines voitures. Et généralement, elle se base sur la vignette Crit’Air pour établir les nouvelles règles.

Le but est simple, limiter du mieux possible la pollution. En interdisant les voitures les plus polluantes, les autorités espèrent voir la qualité de l’air s’améliorer. Si les automobilistes conduisent malgré l’interdiction, alors ils risquent une amende de 68 euros. Elle monte à 450 euros à en cas de récidive.

Le site Wk-RH nous apprend l’interdiction prochaine de plusieurs voitures dans différentes villes. Dans le Grand Paris, les voitures Crit’Air 2 ne peuvent plus circuler depuis le 1ᵉʳ juillet dernier. Pas de panique, c’est toujours possible dans les autres villes de France.

En effet, ces autres villes interdites désormais les voitures Crit'Air 3 et / ou 4. Vous voulez savoir si vous pourrez continuer de conduire chez vous ? Alors, découvrez la liste ci-dessous.

La liste des interdictions par ville

Grenoble interdit dès le 1ᵉʳ janvier 2024 les voitures Crit’Air 3 et 4 (pour les particuliers). À Lyon, ce sont uniquement les voitures Crit’Air 4 (particuliers) qui ne pourront plus circuler dans le périmètre intérieur du boulevard périphérique Laurent-Bonnevay.

Même interdiction à Marseille (pour les particuliers et les véhicules utilitaires). Ces voitures ne pourront plus circuler dans le périmètre intérieur des boulevards de ceinture.

Deux interdictions du côté de Montpellier. D’abord, les voitures Crit’Air 4 (particuliers) et Crit’Air 3, ensuite, mais pour les utilitaires. À Nice, les voitures Crit’Air 4 ne pourront plus circuler dans l’hypercentre. Du côté de Reims, les voitures qui ne pourront plus circuler en ville sont celles qui possèdent la vignette Crit’Air 3.

Enfin, à Toulouse, on annonce l’interdiction des vignettes Crit’Air 3 (pour les particuliers et les utilitaires). Cela concerne le périmètre de la ville, mais aussi les communes qu’on trouve dans l’enceinte de la rocade.

Toutes ces interdictions prendront effet le 1ᵉʳ janvier 2024. Il faut donc prendre les bonnes précautions dès maintenant pour éviter de payer des amendes.