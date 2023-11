© Le papier toilette, c’est fini : voici la date d’arrêt et ce qui va bientôt le remplacer

Les Français ne jurent que par le papier toilette. Chaque année, ils utilisent 6,5 kilos en moyenne. Cette invention, qui remonte au 19ᵉ siècle, est toujours aussi populaire en métropole. Jusqu’à présent, aucun autre dispositif n’a réussi à la supplanter.

Pourtant, la fin du papier toilette semble plus proche que jamais. D’un côté, son impact écologique est réel. De l’autre, nombreuses sont les personnes à indiquer qu’il existe des alternatives bien plus hygiéniques. Mais alors par quoi allons-nous le remplacer ?

Le papier toilette, une invention toujours aussi populaire

On pense parfois que l’utilisation du papier toilette est très ancienne. Mais en réalité, ce n’est pas le cas. En effet, comme nous le disions plus haut, son invention remonte au 19ᵉ siècle. Avant cette période, différentes techniques existaient après le passage au lieu d’aisance.

Par exemple, les romains utilisaient un xylospongium. Après leur passage aux toilettes, ils se nettoyaient avec ce bâton au bout duquel se trouvait une éponge. Pour d'autres cultures à travers le monde, c'est la fourrure d'animaux qui était utilisée.

Mais tout change finalement grâce à Clarence et Irvin Scott. En 1890, ils mettent au point l’ancêtre du papier toilette, des feuilles détachables en celluloses. Les Français adoptent cette technique et ne s’en détournent pas.

Pourtant, ce n’est pas la seule option qui s’offre à nous. Dans d’autres pays, les coutumes sont bien différentes. En Asie, ils utilisent des douchettes pour se nettoyer. Là-bas, on ne peut pas mettre le papier dans les canalisations.

Bientôt la fin du papier toilette

Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus nombreux à nous soucier de l’écologie. Il faut que chacun, à son échelle, joue son rôle. Et cela passe sans doute par la fin totale de l’usage du papier toilette.

Comme première alternative, des entreprises proposent du papier toilette réutilisable. Il suffirait de le laver après chaque utilisation. Surtout, il ne faudra pas le jeter dans les canalisations, sans quoi on risquerait de les boucher.

Mais est-ce la meilleure alternative ? La réponse est non. C'est bien évidemment un pas en avant pour l'écologie. Mais s'il faut parler d'hygiène, alors ce n'est pas l'option qu'on recommande.

Optez pour de l’eau !

Le papier toilette ne peut rien faire face à la douchette. En effet, cette dernière est bien plus efficace pour éliminer tous les résidus de matières fécales. Et donc les bactéries qui vont avec. Avec le papier toilette, le nettoyage n’est jamais totalement complet.

En outre, l’eau prend soin de la peau, contrairement au papier toilette. En effet, ce dernier irrite la peau, surtout pour ceux qui vont souvent aux toilettes. Les peaux sensibles en souffrent.

La seule raison qui explique le succès du papier toilette est l’habitude. Et sans doute le coût des autres possibilités qui intéressent, comme les toilettes japonaises. Heureusement, la société Boku propose, contre plus de cent euros, de transformer vos toilettes en toilettes japonaises.

Les avis sont unanimes concernant cette entreprise. C’est l’occasion d’enfin se sentir totalement propre après son passage aux toilettes, tout en protégeant un peu plus notre planète.