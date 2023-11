© Les vœux de ces 4 signes du zodiaque seront à leur portée, grâce à la nouvelle lune

La prochaine Nouvelle Lune, qui atteindra son apogée ce 13 novembre 2023, sera prête à éclairer le chemin des désirs de votre cœur. Ce sera principalement le cas si vous appartenez à l’un des 4 signes du zodiaque.

En astrologie, les nouvelles lunes sont souvent le moment de réfléchir et de définir des intentions. Cependant, cette nouvelle lune particulière est plus que cela : c’est un appel à l’action.

Selon le spécialiste en signe astral Narayana Montufar, c’est l’occasion de tracer la voie à suivre pour réaliser vos rêves. Cette période est aussi faite pour renforcer votre confiance pour les réaliser.

« La nouvelle lune du 13 novembre sur le signe du zodiaque du Scorpion allumera notre feu intérieur. C’est la dernière occasion de l’année de prendre des mesures audacieuses ». À lire Signes du zodiaque : les conseils des astres pour attirer la chance et les énergies positives

Cependant, il a précisé que le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau seront les plus touchés. Ces horoscopes auront entre les mains l’incroyable opportunité de manifester leurs rêves.

Signe du zodiaque du Taureau (20 avril au 20 mai)

Cette nouvelle lune enflammera le désir d’intimité des natifs de ce signe du zodiaque. D’ailleurs, elle pourrait même susciter de nouvelles relations.

Alors, c’est le moment d’être ouvert et vulnérable, surtout en matière de cœur, a commenté l’expert.

Il a recommandé aux célibataires Taureau de se plonger dans le monde de la romance. Mais, pour ceux qui sont déjà en couple, l’énergie de la lune les rapprochera de leurs proches.

Horoscope du Lion (23 juillet au 22 août)

Natif du Lion, il est temps de fixer des limites plus fermes et de trouver un équilibre. Les changements à la maison pourraient affecter votre carrière et vice versa. À lire Ces signes auront des jours difficiles et de nombreux défis la 3ème semaine de novembre

Vous découvrirez peut-être des opportunités de travailler à domicile. Ou bien, une conversation avec votre partenaire pourrait vous inspirer de nouvelles idées pour votre vie professionnelle.

Cette nouvelle lune offre une bouffée d’air frais pour éviter le burn-out, a prédit l’astrologue pour ce signe du zodiaque.

Horoscope du Scorpion (23 octobre au 21 novembre)

Pour le Scorpion, tout est question de manifestation. Avec la nouvelle lune dans votre signe natal, c’est une période de transformation totale.

Montufar vous invite à réévaluer votre vie. Et il vous conseille surtout d’abandonner vos vieilles croyances et à mettre en œuvre de nouveaux projets.

Tout ce que les natifs de ce signe du zodiaque démarreront maintenant ont le potentiel de s’épanouir sous cette puissante nouvelle lune, a-t-il déclaré.

Signe du zodiaque du Verseau (20 janvier au 18 février)

La nouvelle lune illumine votre vie publique. Donc, vous pourriez ressentir une pression accrue avec tous les yeux rivés sur vous. Cependant, soyez confiant et audacieux dans vos activités professionnelles.

Votre carrière est à l’aube d’une croissance significative. Ce sera notamment à cause de l’entrée du puissant Pluton dans votre signe en mars 2024, a expliqué l’expert.

Si vous souhaitez lire plus d’articles semblables à celui-ci, nous vous recommandons de consulter notre catégorie Actualités.