© Vers une amélioration du temps ? Les prévisions météo à 4 semaines et à quoi vous attendre

La météo du mois de la deuxième moitié d’octobre et du début novembre s’accorde à la saison. Un temps pluvieux avec peu d’éclaircis et une réelle instabilité. Mais cela va-t-il se poursuivre dans les jours à venir ?

Bonne nouvelle pour les sudistes, les améliorations viendront du sud. En effet, on s’attend à des évolutions qui vont permettre au soleil de trouver sa place. C’est donc la fin de la pluie ? On vous dit tout, semaine après semaine.

Météo : les précipitations continuent

Durant la semaine du 13 au 19 novembre, il ne faudra pas s’attendre à des évolutions positives au nord. En revanche, au sud, on s’attend à des améliorations.

En effet, les habitants du nord de la France vont encore une fois faire face à des précipitations. Le risque d’inondation est toujours important. En outre, si l’hiver n’est pas encore là, la neige rejoint la fête. C’est ce que nous indiquent les prévisions de la météo. À lire Signes du zodiaque : les conseils des astres pour attirer la chance et les énergies positives

On s’attend effectivement à des chutes de neige entre 1200 et 1800 mètres d’altitude. En revanche, rien de tout cela dans le sud de la France. La météo est bien plus clémente grâce à une remontée des pressions et une augmentation des périodes ensoleillées.

On s’attend même à un pic de douceur en début de semaine, surtout du côté de la Méditerranée. Les températures devraient cependant diminuer les jours suivants, sans pour autant tomber en dessous des normales de saison.

Des améliorations d’après les prévisions de la météo

La semaine suivante, à partir du 20 novembre, tous les Français pourront profiter d’une amélioration du climat. En effet, on s’attend à une augmentation de la pression atmosphérique. On trouvera certes encore des nuages persistants dans le nord, mais le soleil sera aussi de la partie.

Dans le sud, la météo s’annonce une nouvelle fois clémente, avec des températures proches des normales de saison. On s’attend cependant à une certaine instabilité du fait de la persistance, ou non, de la couverture nuageuse le matin.

Vous le savez, plus les prévisions sont éloignées dans le temps, moins elles sont fiables. L’incertitude règne pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Tout dépendra de la présence des nuages bas et du vent. En fonction, le soleil pourrait trouver une place de choix dans le sud et dans le nord. À lire Ces signes auront des jours difficiles et de nombreux défis la 3ème semaine de novembre

Le retour de la pluie

En décembre, du 4 au 10, il faudra s’attendre au retour des précipitations dans le nord de la France. En effet, l’anticyclone devrait montrer des signes de faiblesses. Par conséquent, il ne pourra rien faire face aux nuages qui font s’installer et apporter avec eux des précipitations.

En revanche, les hautes pressions devraient être plus résistantes dans le sud. La météo nous annonce ainsi un temps sec et ensoleillé. Mais les sudistes doivent s’attendre à voir eux aussi les nuages arriver par la suite.

Les températures devraient se rapprocher des normales de saison. On s’attend donc à un refroidissement hivernal logique.

Mais rappelez-vous, cette année non plus, on ne devrait pas avoir trop froid. La météo nous annonce en effet un hiver aussi doux que celui de l’année dernière. Une bonne nouvelle pour la facture d’énergie, mais pas pour la planète.