© Les rêves les plus courants et leur véritable signification

Il n’y a rien de plus complexe, intrigant et mystérieux que le monde des rêves. À travers eux, notre subconscient nous parle et nos pensées, peurs, idées et sentiments s’organisent. D’ailleurs, la science pose encore de nombreuses questions sur les raisons pour lesquelles nous rêvons et la signification de nos rêves.

L’une des théories les plus partagées indique que les rêves se forment à travers des processus complexes impliquant l’hippocampe (partie du cerveau où sont générés la mémoire et les souvenirs). Mais même si nous savons quelle partie de notre cerveau est impliquée, nous ne savons pas pourquoi on rêve.

Comment connaître la signification des rêves ?

Pour découvrir la signification de vos rêves, la première chose à faire est d’essayer de vous rappeler ce dont vous avez rêvé. Il vous est probablement arrivé de vous réveiller et de vous souvenir de vos rêves. Puis, quelques secondes plus tard, tout a disparu. C’est pourquoi la première étape pour apprendre à lire la signification des rêves est de faire l’effort de s’en souvenir. Il est généralement préférable de tout noter dans un carnet ou un cahier dès le réveil. Ne faites rien qui puisse vous distraire et faire évanouir les souvenirs.

Lorsque vient le temps de l'interprétation de votre rêve, vous pouvez utiliser ce guide. Cependant, il faut savoir que dans ce domaine, rien n'est sûr. Le même rêve peut signifier des choses différentes pour chaque personne. Elles dépendent en grande partie des expériences personnelles. Pour connaître la signification des rêves, la première étape peut être d'en parler avec d'autres personnes. Parfois, le simple fait de les verbaliser peut vous aider à les comprendre. C'est pourquoi les Shuar d'Amazonie « prennent leur petit-déjeuner avec des rêves ». À leur réveil, la première chose qu'ils font est de vous dire qu'ils ont rêvé l'un de l'autre.

Une autre proposition sur la compréhension des rêves nous vient du psychologue Robert Hoss. Ce dernier propose l’exercice suivant pour comprendre. Vous devez imaginer que vous êtes le protagoniste de votre rêve, qu’il s’agisse d’un objet, d’une personne ou d’un animal, et répondre à ces questions :

Qu’est-ce que vous êtes ?

Quel est votre but ou votre fonction ?

Qu’aimez-vous dans le fait d’être ce que vous êtes ?

Qu’est-ce qui vous déplaît dans le fait d’être ce que vous êtes ?

De quoi avez-vous peur ?

Que désirez-vous ?

En répondant à ces questions, vous en apprendrez beaucoup sur la signification de votre rêve.

L’art d’interpréter les rêves

Sigmund Freud disait dans son ouvrage sur l’interprétation des rêves que « les rêves sont le premier maillon d’une série de formations psychiques (…) ». Il rajoute que « ils peuvent nous aider à expliquer la genèse des phobies, des névroses et des idées obsessionnelles (…) ». Selon lui, « chaque rêve se révèle comme une formation pleine de sens à laquelle on peut assigner une place précieuse dans l’activité consciente ».

C'est ainsi que ce psychologue de renom a exprimé ce que vous avez peut-être déjà deviné. Ainsi, il est difficile d'interpréter un rêve si l'on ne tient pas compte de la personne qui l'a fait. En effet, ces représentations inconscientes de notre esprit nous renseignent sur l'environnement et les circonstances du rêveur. Néanmoins, des années de recherche ont permis d'identifier certains éléments qui se répètent couramment dans l'inconscient collectif. Il s'agit de symboles auxquels nous pouvons associer des idées ou des significations communes en tant que société. Ce qui peut nous aider à nous orienter dans le monde des rêves.

Voici quelques-uns des rêves qui servent de guide pour l’interprétation de la signification des événements. Notamment ceux qui se produisent pendant notre sommeil et qui suscitent tant de curiosité :

Signification d’un rêve de serpents

La signification de rêver d’un serpent est que vous vous méfiez de quelqu’un ou que vous pensez qu’il vous trahira. S’il apparaît régulièrement dans vos rêves, cela peut indiquer une insécurité ou un manque de confiance. Cela s’applique à de nombreux aspects de votre vie.

Rêver de dents qui tombent

Si vous rêvez que vos dents tombent, la signification pourrait être que vous souffrez d’une perte de confiance en vous. Vous êtes dans une situation où la défense de votre position dans la vie est menacée. Nous pouvons comprendre cela, car les dents sont une partie sensible de notre corps. Nous ne les montrons que lorsque nous nous sentons confiants et heureux. Leur disparition peut donc représenter la perte de stabilité dont nous avons besoin pour nous sentir épanouis.

Signification d’un rêve d’enfance

Avez-vous rêvé que vous étiez à nouveau un enfant ? Cette régression peut indiquer que vous avez besoin de retrouver l’illusion de l’enfance dans votre vie. Votre inconscient vous signale un désir de retrouver certaines activités que vous avez abandonnées et qui maintiennent en vie votre enfant intérieur. Si un moment précis se répète sans cesse, cela peut avoir une signification plus complexe.

Par exemple, si vous rêvez de la maison dans laquelle vous avez grandi. Selon Ian Wallace, cela pourrait indiquer que « vous revisitez les fondements mêmes de votre identité et que vous vous souvenez de tout le potentiel de développement futur que vous possédez ». Nous pouvons croire que notre identité est déjà parfaitement établie. Toutefois, le retour à la maison où nous avons grandi suggère que nous pouvons encore nous développer sur le plan personnel.

Rêver de monstres

Dans les rêves, les monstres représentent différentes peurs. La signification peut varier en fonction de la manière dont vous interagissez avec la créature. Il peut s’agir de la peur de l’avenir, de la peur de l’échec, de la peur de la déception, de la peur de l’inconnu, etc.

Signification d’un rêve où vous tuez quelqu’un

Si vous rêvez que vous tuez quelqu’un, votre inconscient met l’accent sur vos insécurités et les peurs ou conflits que vous portez. Tout cela vous donne l’impression de ne pas pouvoir aller de l’avant.

Rêver d’un meurtrier

Dans le monde des rêves, les meurtriers ont une signification très particulière. En effet, ils représentent notre côté le plus négatif, ainsi que les conflits que nous n’avons pas encore résolus. Tout cela assombrit notre avenir et génère de la peur en nous.

Signification d’un rêve d’animaux sauvages

La signification de rêver d’animaux sauvages est que vous gardez cachés certains aspects de vous-même. Ce sont des aspects que les autres considèrent comme négatifs ou primitifs, mais qui font tout de même partie de vous. Libérez-vous.

Rêver toujours de la même personne

Si vous rêvez toujours de la même personne, la signification peut être que vous ayez des problèmes à résoudre avec elle. Ou bien vous admirez certaines de ses qualités, qui sont représentées dans le rêve, et vous voulez lui ressembler.

Signification de rêver de la présence de quelqu’un

Il arrive que vous rêviez qu’il y ait quelqu’un avec vous que vous ne pouvez pas identifier. La signification peut être que votre esprit essaie de se souvenir d’une personne de votre entourage. Celle-ci vous est proche et vous vous sentez en sécurité avec elle. Si le rêve est négatif, votre esprit représente peut-être une personne avec laquelle vous n’arrivez pas à vous connecter émotionnellement.

Rêver que l’on est poursuivi

Dans les rêves où vous êtes poursuivi, l’inconscient vous indique qu’il y a quelque chose dans votre vie que vous n’avez pas résolu. Cela vous affecte gravement dans le moment présent. Vous devez de ce fait cesser de le remettre à plus tard ou de l’ignorer.