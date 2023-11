© L’UFC-Que choisir lance l’alerte sur ces huiles d’olive qui trompent tous les Français

L’UFC-Que Choisir sait que l’huile d’olive trouve sa place dans la cuisine de chaque Français. En effet, en France, les citoyens sont de vrais amateurs. C’est pourquoi les experts ont décidé de se pencher sur la question. L’huile d’olive disponible en supermarché est-elle de bonne qualité ?

Durant cette enquête, l’UFC-Que Choisir réalise que certaines marques n’hésitent pas à mentir aux consommateurs. Ces derniers pensent alors acheter un produit de qualité supérieur. Le problème, c’est que ce n’est pas forcément le cas.

Les conclusions de l’association au sujet de l’huile d’olive

La vente de l’huile d’olive se fait en respectant certaines règles. En effet, comme nous le rappelle le ministère de l’Économie, il existe une règlementation concernant les appellations. Par exemple, l’appellation extra vierge ne peut pas être inscrite sur toutes les bouteilles.

On obtient une huile d’olive extra vierge à partir d’une première pression mécanique à froid des olives. Les fabricants n’utilisent aucun produit chimique. Ainsi, cela permet de conserver le goût des arômes, mais également les propriétés naturelles des nutriments et de l’huile elle-même. À lire L’UFC-Que Choisir dévoile les produits nocifs à ne surtout pas acheter chez Lidl

Quant à la version vierge, elle s’obtient également par pression mécanique à froid. Cependant, on note une acidité plus présente. En outre, sa saveur est généralement moins intense.

L’UFC-Que Choisir note que 97 marques ne respectent pas les réglementations. En effet, elles font apparaître la mention extra vierge alors que l’huile d’olive ne respecte pas forcément les méthodes pour l’obtenir.

La moitié des huiles d’olive concernée

L’association indique dans son analyse que près de la moitié des bouteilles ne respectent pas l’appellation extra vierge. Ainsi, elle met en avant son inquiétude dans son numéro du mois de septembre 2023.

« Derrière, le mot “extra” se cache en effet la promesse d’une qualité optimale. Aucun signe chimique d’altération n’est en théorie toléré et, à la moindre fausse note en bouche détectée par un jury spécialement formé et habilité pour cette tâche, l’huile est censée perdre sa qualification« .

En décidant de croire l’étiquette, le client pense s’offrir une huile d’olive de qualité supérieure. Mais malheureusement, ce n’est pas le cas. Mais alors, quelle bouteille faut-il choisir ? L’UFC-Que choisir met à l’honneur les meilleures marques d’huile d’olive pour vous aider à faire votre choix. À lire Cette enquête révèle ce que contient vraiment le thon en boîte et c’est hallucinant

Les meilleures bouteilles disponibles à la vente

La meilleure bouteille disponible en supermarché se trouve à Auchan, d’après l’association. En effet, l’huile d’olive extra bio d’Auchan obtient la meilleure note du classement. Elle arrive en tête grâce à sa note de 16,3 sur 20.

Juste derrière, avec 15,8 sur 20, on trouve la marque Monini, avec son huile d’olive GrandFruttato. Sur la dernière marche du podium, avec 15,5 sur 20, nous retrouvons l’huile d’olive bio d’Italie, de la marque Vigean.

Vous savez désormais vers quelles bouteilles vous tourner lors de vos prochaines courses. Avec ces marques-là, vous faites le bon choix, celui de la qualité.

On rappelle que depuis 30 ans, le succès de l’huile d’olive ne cesse de croître. Sa polyvalence et son goût unique la rendent indispensable dans de nombreuses recettes.

Sans parler de son utilisation hors cuisine, avec, par exemple, des bienfaits pour la peau et les cheveux.