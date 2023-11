© Seul un génie doté d'une vision de faucon pourra retrouver l'écureuil caché parmi les zèbres

Dans cette énigme virale sur Internet, vous pouvez trouver plusieurs zèbres. Il s’agit cependant d’une image piège, car un écureuil s’y cache. Vous devrez y prêter attention pour pouvoir le résoudre en moins de 10 secondes. Découvrez donc ce test fait pour les génies.

Seul un génie doté d’une vue de faucon pourra retrouver l’écureuil caché parmi les zèbres

Solution au défi visuel :

Qu’est-ce qu’un défi viral pour génies ?

Un défi viral est un divertissement pour ceux qui traînent sur les réseaux sociaux et qui ont du temps libre. Elle consiste à retrouver une personne, un animal, un objet ou un nombre dans une image. Certains, faits pour les génies, ont une limite de temps et d’autres non.

Qu’est-ce qu’un puzzle logique ?

Les énigmes logiques sont des jeux dans lesquels la solution se trouve dans le raisonnement et l’intuition des génies. Il s’agit alors d’une forme de hobby qui ne dépend pas de connaissances précises. Il s’agit plutôt d’un exercice mental pour lire entre les lignes des données proposées dans le puzzle.

Qu’est-ce qu’un défi intellectuel pour génies ?

Il s’agit d’une série d’activités, qui peuvent porter sur divers sujets destinés aux génies. On recense notamment les mathématiques, les énigmes, les relations entre objets. L’objectif est d’éveiller l’intérêt des gens à trouver des réponses de manière ludique. Aussi, cela met en pratique les connaissances de base que nous avons acquises à un certain moment de notre vie. À lire Test de personnalité : découvrez si vous êtes un bon travailleur par ce que vous observez

