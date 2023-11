© Cette démarche à ne surtout pas oublier pour toucher vos droits à la retraite Agirc-Arrco

L’Agirc-Arrco vient de publier un communiqué de grande importance. En effet, le régime de retraite complémentaire donne aux assurés un conseil précieux qu’ils doivent impérativement suivre. Sans quoi, ils risquent d’avoir des problèmes, plus tard, pour le versement de leur pension.

Cela concerne 19 millions de salariés qui, chaque année, cotisent à l’Agirc-Arrco. Aujourd’hui, le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé lance une campagne de communication qui a son importance.

L’agirc-Arrco, définition

L’Agirc et l’Arrco sont deux régimes complémentaires de retraite en France. Ensemble, ils forment le système de retraite complémentaire obligatoire pour les salariés du secteur privé.

L'Agirc concerne les cadres du secteur privé. Ainsi, elle couvre les tranches de salaires plus hautes que celles de l'Arrco. Pour ce dernier, cela concerne tous les salariés du secteur privé, les cadres comme les non-cadres.

Elle vise à compléter la retraite de base de la Sécurité sociale en prenant en compte l’ensemble des revenus d’activité, sans distinction de catégorie professionnelle.

Ces deux régimes fonctionnent sur le principe de la répartition. C’est-à-dire que les cotisations des actifs servent à financer les retraites des personnes déjà à la retraite.

Retraite complémentaire : un communiqué important

La récente campagne de communication de l’Agirc-Arrco a pour but d' »inciter les actifs, même les plus jeunes, à vérifier régulièrement leur carrière« .

Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? L’Agirc-Arrco demande tout simplement aux assurés de consulter régulièrement leur relevé de carrière. Ils peuvent faire cela sur le site officiel ou sur l’application Mon compte retraite.

Sur le relevé apparaissent tous les droits acquis « depuis le début de [leur] carrière dans tous les régimes de retraite obligatoires (salariés ou non-salariés) de base et complémentaire« .

Pourquoi faire ? Tout simplement pour remarquer une éventuelle incohérence. Si tel est le cas, alors les assurés peuvent faire une réclamation rapidement auprès de la caisse de retraite.

En outre, il n’est pas utile d’attendre la fin de sa carrière pour le faire. En effet, le communiqué encourage tous les assurés à faire cette vérification, peu importe leur âge.

Un réflexe important pour sa retraite

L’expert de la gestion de carrière à l’Agirc-Arrco, Julien Cérioli, nous explique pourquoi cette vérification est très importante.

« Vérifier sa carrière est un réflexe à prendre, comme on vérifie le montant de ses impôts. Et ce, d’autant plus si une personne a changé plusieurs fois d’entreprises, ou bien de statuts en passant par exemple de salarié à indépendant ou encore si elle a été expatriée. »

Le spécialiste nous demande donc de vérifier régulièrement les indications inscrites, surtout pour les périodes plus anciennes ou celles concernant les arrêts maladies ou les périodes de chômage.

Les assurés qui vérifient peuvent gagner du temps par la suite. En effet, le traitement d’un dossier de retraite avec une carrière complètement renseignée se traite plus rapidement.

Aujourd’hui, 9 millions de Français disposent d’un compte personnel sur le site de l’Agirc-Arrco. Ainsi, ces Français sont invités à faire ces vérifications au moins une fois par an pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur ou d’incohérence.