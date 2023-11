© Numérologie : à quel point les gens sont fidèles selon leur date de naissance

La numérologie est une pratique qui cherche à établir une relation mystique entre les nombres et certains événements ou traits de personnalité. Et comme en astrologie, de plus en plus de personnes s’intéressent à cette pratique. D’ailleurs, elle peut être liée à des thèmes énergétiques correspondant au moment de naissance de chacun.

La numérologie est basée sur l’idée que les nombres ont des vibrations. Ils peuvent donc avoir des significations spécifiques et révéler des informations sur la vie d’une personne. Remarquons qu’il s’agisse d’une croyance qui a été pratiquée dans diverses cultures tout au long de l’histoire et qui prend diverses formes dans différentes traditions.

Comment savoir si quelqu’un est infidèle avec la numérologie ?

Pour connaître la fidélité d’une personne, vous pouvez utiliser cette technique en effectuant un calcul simple. Grâce à ce dernier, chacun peut connaître quel est le niveau de fidélité d’une personne en fonction de la numérologie qui régit sa vie. Cela tamment à partir de sa date de naissance.

Pour calculer votre nombre dominant ou votre nombre de vie en numérologie, on suit généralement un processus simple. Ce dernier consiste à réduire les nombres. Ci-dessous, nous vous montrons la méthode courante pour calculer votre numéro de vie en utilisant votre date de naissance.

Comment savoir qui est infidèle selon son numéro de vie ?

Écrivez votre date de naissance au format JJ/MM/AAAA. Ensuite, ajoutez tous les chiffres de votre date de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 15 décembre 1990, vous additionnerez 1 + 5 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0. Cela donnera un total de 28 en numérologie.

Si la somme résultante comporte plus d’un chiffre, additionnez ces derniers jusqu’à en obtenir un seul. Dans l’exemple précédent, vous additionneriez 2 + 8 pour obtenir 10. Puis 1 + 0 pour obtenir finalement le chiffre 1 en numérologie. Et c’est ainsi que vous obtiendrez le numéro de vie de la personne en question de fidélité.

1 : C’est une personne qui désire constamment rencontrer de nouveaux amants.

2 : Votre fidélité dépend à 100 pour cent des soins et de l’amour que vous portez à votre partenaire.

3 : Il est fidèle tant qu'il n'a pas le sentiment qu'ils lui sont infidèles.

4 : La fidélité n’est pas votre meilleure option.

5 : Ils sont fidèles, mais ils pensent à plus de monde.

6 : Leur fidélité est totale s’ils sont amoureux

7 : Ils sont fidèles par nature.

8 : Ils ressentent généralement de l’attirance pour les autres. Mais ils ne tombent pas dans l’infidélité.

9 : Ils rêvent de quelqu’un d’aussi ouvert qu’eux, ils n’aiment pas la fidélité.

La numérologie nous offre une perspective intéressante sur la fidélité des personnes en fonction de leur date de naissance. S’il est important de garder à l’esprit que la fidélité est un concept complexe et multiforme qui peut être influencé par divers facteurs, cette science nous offre un outil supplémentaire. Cela pour comprendre certaines tendances et caractéristiques inhérentes à chaque individu.

En explorant les nombres associés à notre date de naissance, nous pouvons mieux comprendre nos propres inclinaisons et modèles de comportement dans le domaine de la fidélité.