© Cette chaîne de boulangerie est la plus mauvaise de toutes selon l’UFC-Que Choisir

Chaque jour, de nombreux Français achètent du pain chez un artisan boulanger. Mais d’autres ne jurent que par les produits qu’on trouve dans les grandes chaînes de boulangerie. Enfin, certains achètent le pain au moment de faire leurs courses, dans un supermarché.

Il faut dire que le pain est une exception culturelle. Les étrangers nous envient ce savoir-faire bien français. Mais le retrouve-t-on partout ? Les grandes boulangeries proposent-elles réellement des produits de qualité ?

Les boulangeries proposent-elles les meilleurs pains ?

L’UFC-Que Choisir, consciente du succès des grandes chaînes de boulangerie, a décidé de mener son enquête. Si les artisans rencontrent toujours un vrai succès, il ne faut pas négliger l’importance de ces grands groupes.

Aujourd'hui, on en trouve quasiment partout en France. Mais comme pour les artisans, l'association pointe du doigt le manque de transparence concernant la liste des ingrédients. Contrairement aux produits de supermarché, ceux des boulangeries ne bénéficient pas d'une étiquette détaillée.

Or, cela inquiète les experts de l'association.

Or, cela inquiète les experts de l’association. Surtout quand, après analyse, ils découvrent que certaines offres sont « plus salées que les chips« .

L’UFC-Que Choisir a décidé de se pencher sur quatre chaînes de boulangerie qui rencontrent un grand succès en France. Marie-Blachère, Paul, La Mie Câline (bio) et Boulangerie Louise. Rapidement, les experts réalisent que toutes ces boulangeries ne se valent pas.

La meilleure et la pire boulangerie

C’est la boulangerie Marie-Blanchère qui arrive en tête avec une note moyenne de 13,3 sur 20. Elle sort notamment sur lot grâce à ses pains complets, qui obtiennent 16 sur 20. Ce sont d’ailleurs les seuls de l’étude qui affichent un Nutri-Score A.

Juste derrière, à égalité, on retrouve La Mie Câline et Paul. Mais la deuxième parvient à se distinguer grâce à son pain de campagne. De l’étude, c’est celui qui obtient la meilleure note, à savoir 14 sur 20.

Ainsi, en bas du classement, c'est la chaîne Louise qui porte le bonnet d'âne. En effet, sa baguette et son pain de campagne n'ont pas la moyenne. Ils ont même de très mauvaises notes, à savoir respectivement 7,9 et 8,5 sur 20.

Les experts dénoncent une liste d'ingrédients médiocre et une teneur en sel excessive.

Les experts dénoncent une liste d’ingrédients médiocre et une teneur en sel excessive.

L’UFC-Que Choisir souligne alors que de nombreux clients se rendent peut-être chaque jour dans cette boulangerie. Pour autant, ils ne réalisent pas qu’ils consomment de la malbouffe. On parle d’ingrédients comme des additifs et d’un Nutri-Score de D.

Les conseils de l’UFC-Que Choisir

Puisque les boulangeries rencontrent un grand succès, l’UFC-Que Choisir milite pour la transparence. Elle souhaite en effet que l’affiche du Nutri-Score soit obligatoire. Cela permettrait aux consommateurs de mieux choisir les produits mis à leur disposition.

L’association conseille de se tourner vers les pains à base de farine complète. Ces derniers sont riches en fibres bénéfiques pour la santé. En outre, on note une faible teneur en sel et en additifs, surtout si on les compare aux baguettes traditionnelles.

Même quand vous achetez du pain à la boulangerie, vous devez prendre en compte la qualité des ingrédients. N’hésitez pas à demander au boulanger, à poser les bonnes questions.