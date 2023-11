© La conjonction de la Lune et de Mercure apportera des complications à 5 signes chinois

Des mensonges seront découverts et les dettes s'accumuleront plus que prévu pour ces signes de l'horoscope chinois.

Depuis la constellation du Scorpion, ce mardi 14 novembre, la Lune et Mercure ont fait une conjonction. Ce qui a laissé dans son sillage des complications dans la vie des signes de l’horoscope chinois : Bœuf, Dragon, Chèvre, Chien et Cochon.

Signe du Bœuf

Nés dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Pour les natifs du signe du Bœuf, dites adieu à la chance qui vous a accompagné jusqu’à présent. Celle-ci vous a évité d’être découvert dans certains comportements peu exemplaires que vous avez adoptés. Cependant, vous allez maintenant devoir faire face aux conséquences de chacune de vos actions. À partir du moment où vous avez commencé cela, vous avez assumé les risques. Donc, il n’y aura pas de retour en arrière et vous ne pourrez pas demander grâce. Vous savez que ce que vous faites causera du mal s’il se sait.

Horoscope du Dragon

Nés dans les années 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012 À lire 3 signes du zodiaque retrouveront une personne spéciale avant la fin novembre

Le Dragon fait partie des signes qui feront face à des complications. Selon l’astrologie orientale, ce serait bien si vous étiez très prudent avec cette personne que vous aimez et avec laquelle vous vous sentez « à l’aise ». En effet, il est possible que dans peu de temps elle montre sa vraie personnalité. Ainsi, elle essaiera de s’isoler de votre famille, de vos amis, de votre environnement. Ce, sous prétexte qu’ils ne comprennent pas la relation, qu’ils veulent vous faire du mal. En outre, chers natifs du Bœuf, n’oubliez pas que les personnes qui vous aiment voudront toujours vous voir profiter de votre liberté. Et ce, bien que les relations avec tout le monde puissent devenir compliquées.

Signe du Chèvre

Nés dans les années 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015

Selon l’horoscope chinois, ce signe comptera sur l’argent pour rembourser certaines dettes importantes qui l’empêchent de dormir la nuit. Cependant, chers natifs du signe de la Chèvre, le cauchemar continuera. En effet, ils ne vous paieront pas et vous devrez recourir à des mesures extrêmes pour les y forcer. Vous allez avoir des ennuis parce que ceux qui attendent votre paiement en ont aussi marre que vous les retardiez. Vous devrez peut-être vous endetter auprès des autres pour vous sortir des dettes qui vous tourmentent.

Horoscope du Chien

Nés dans les années 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Même lorsque vous avez quelque chose de bon à dire, il est préférable de garder le silence. Et ce, bien qu’il semble que cela vous soit difficile à assimiler. En effet, vous allez exprimer une opinion qui vous mettra en difficulté auprès de personnes qui ont une grande influence. Elles auront une perception très désagréable de vous. Vous perdrez donc très probablement quelque chose de très précieux à cause de vos paroles non filtrées. En outre, il ne s’agit pas de dire la vérité, mais de savoir la dire, car la frontière est ténue entre une critique constructive et un commentaire passif-agressif. À lire Numérologie : à quel point les gens sont fidèles selon leur date de naissance

Signe du Cochon

Nés dans les années 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Quant aux natifs du signe Cochon, vous allez travailler comme jamais auparavant. Cependant, il leur faudra beaucoup de temps pour vous reconnaître pour ce travail. De plus, le paiement sera retardé de plusieurs mois et vous devrez surmonter toutes les responsabilités que vous avez. En effet, non seulement vous devrez vous endetter, mais tout ce stress affectera votre santé. Vous devrez donc trouver un moyen de rester calme au milieu de cette tempête afin que votre bien-être physique et mental ne soit pas affecté.