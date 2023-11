La conjonction solaire de Mars vient mettre fin au célibat de ces signes du zodiaque

Ce vendredi 17 novembre, après deux ans, Mars sera à nouveau en conjonction avec le Soleil. C’est le moment où la planète rouge et la Terre ne peuvent pas se voir, selon la NASA. En effet, Mars sera derrière l’étoile royale, cela complique les communications. C’est pourquoi l’amour sera possible pour ces signes du zodiaque qui sont actuellement célibataires.

Signe du Taureau

Signe né du 20 avril au 20 mai

Vous avez des attentes très élevées et vous avez laissé passer plusieurs occasions de vivre un bel amour. Cela, à cause de l’avidité d’avoir quelqu’un de « bien meilleur ». Vous attendez depuis longtemps une autre personne, car vous n’avez pas trouvé la personne idéale jusque là. Ensuite, vous tomberez entre les mains de quelqu’un qui n’a aucune idée de ce qu’est la valeur des femmes. Mais ne désespérez pas !

Natifs des Gémeaux

Signe né du 21 mai au 20 juin

Il n’y a pas de pire aveugle que quelqu’un qui ne veut pas voir. Vous cherchez au mauvais endroit ou chez d’autres personnes quelqu’un qui est proche de vous. Pourtant vous pouvez trouver une personne qui vous respecte et vous connaît parfaitement près de vous. Il en a marre de vous envoyer toutes sortes de signaux. D’ailleurs, il en a marre de vous attendre, de vous voir vous retourner et tomber amoureux. Il vous faudra donc être bien plus attentif si vous souhaitez changer de statut sentimental.

Signe de la Vierge

Signe né du 23 août au 22 septembre

Votre insécurité joue contre vous, les garçons autour de vous s’en rendent compte et ne trouvent pas cela attirant du tout. Vous devez travailler un peu plus sur votre estime de soi et votre confiance en vous. Cela, afin de pouvoir dégager ce sex-appeal nécessaire pour captiver sans dire un seul mot. Maintenant, vous devriez vous concentrer davantage sur vous-même. Rappelez-vous que vous n’êtes pas seul et que vous êtes votre plus grand atout !

Natifs de la Balance

Signe né du 23 septembre au 22 octobre

Vous allez rencontrer une personne avec qui vous vous entendrez à merveille. Vous croirez d'ailleurs que c'est la personne idéale. Toutefois, vous apprendrez une triste vérité qui vous fera réfléchir si cela vaut la peine de rester là avec lui. Cela, parce que c'est une relation qui est vouée à l'échec. À moins que vous vouliez aller à l'encontre de toutes vos valeurs et convictions. Vous vivrez alors avec le sentiment constant de vous trahir.

Signe du Capricorne

Signe né du 22 décembre au 19 janvier

Il n’y a aucun signe que l’amour viendra à vous maintenant, car il y a encore de nombreuses blessures du passé que vous devez surmonter avant de commencer une nouvelle romance. Le temps et le cosmos sont sages, c’est pourquoi ils ne vous enverront pas quelqu’un pour vous distraire et refaire la même erreur de vos anciennes relations.

Il y a beaucoup de travail à faire et vous ne devriez plus perdre vos journées à chercher une connexion sur les réseaux sociaux, les applications de rencontres et même dans le bus. Ce désespoir démotive les hommes.