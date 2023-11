© Lors de la finale Miss Italie à l’âge de 18 ans, elle soulève sa robe, le public est sidéré

Tout comme les autres compétitions de Miss, le concours de Miss Italie exige des participantes qu’elles respectent un ensemble de règles strictes. Cela inclut des critères de taille, l’absence de tatouage visible, ou encore le fait de ne pas être maman.

Ces compétitions, connues pour leur rigueur, offrent néanmoins de temps en temps des moments surprenants sur scène. Découvrons ensemble l’histoire captivante d’une Miss Italie qui, au cours de la cérémonie, a décidé de révéler ce qu’elle dissimulait sous ses robes de soirée.

Miss Italie : un destin qui fait rêver

Des millions de jeunes filles nourrissent le rêve de devenir Miss Italie. Ce concours, tout comme son homologue français, rencontre un succès indéniable auprès du public.

La lauréate devient une véritable icône. Elle représente son pays pendant un an, sillonne villes et villages, et participe par la suite à des concours prestigieux tels que Miss Univers ou Miss Monde.

Les concours de beauté évoluent avec le temps et Miss Italie, à l’instar de Miss France, cherche à assouplir ses critères de sélection pour permettre à un plus grand nombre de candidates de participer. Et ce, même si elles ne correspondent pas nécessairement aux règles d’origine.

Les évolutions sont lentes et les femmes qui participent aux concours de Miss ne représentent pas encore toutes les femmes. Mais on note cependant des avancées.

L’étonnante surprise d’une Miss sur scène

Rares sont les candidates à ne pas gagner la compétition qui marquent malgré tout les téléspectateurs. En France, on pourrait parler de Sophie Vouzelaud. En 2007, elle arrive deuxième. Pour autant, les fans de l’élection de Miss s’en rappellent tous.

Et pour cause, malentendante, elle décide de s’exprimer malgré tout sur scène. En effet, l’interprète présente ce soir-là n’arrivait pas à la comprendre et à retranscrire ce qu’elle exprimait en langue des signes. Alors, elle a pris son courage à deux mains pour s’exprimer devant des millions de téléspectateurs.

Pour le concours de Miss Italie, c'est Chiara Bordi qui, sans gagner, marque durablement les esprits. Le concours auquel elle participe remonte à l'année 2018. Elle arrive à la troisième place.

Et si elle marque les esprits, c’est tout simplement, car c’est la première Miss qui défile avec un handicap. En effet, alors qu’on la voit marcher en robe de soirée, elle décide de soulever sa robe pour montrer une jambe bionique.

L’histoire incroyable de cette femme

Suite à un accident de moto, Chiara a décidé de participer à Miss Italie pour démontrer que tous les corps sont beaux, même ceux marqués par la vie et les accidents. Pour autant, ce soir-là, elle reçoit énormément de critiques nauséabondes.

En effet, certaines personnes estiment qu’elle n’a pas sa place à un concours de Miss. « Tu me dégoûtes, rentre chez toi, les gens votent pour toi parce que tu es estropiée », « Tu ne peux pas représenter l’Italie sans une jambe parce que tu es estropiée ».

Mais cette miss n’est pas seulement belle. Elle est aussi forte et intelligente et répond à ses détracteurs avec brio.

« Il me manque une jambe, mais à vous un cœur et un cerveau… Derrière toutes ces méchancetés se cachent des frustrations et des insatisfactions. Ce n’est pas la victoire qui m’intéresse, mais montrer au monde que la vie est toujours belle ».