© Primark, c’est terminé ? Un nouveau concurrent débarque avec 15 nouveaux magasins en France

En France, le succès de Primark est indéniable. L’enseigne renouvelle sans cesse son offre et propose surtout des prix très attractifs. En ces temps de crise, c’est la solution idéale pour faire des économies sans se priver.

Son poids est si fort qu’on imagine mal une autre marque lui faire de la concurrence. Et pourtant, c’est bien le cas aujourd’hui. Et les Français peuvent s’en réjouir. En effet, une rude concurrence encourage la baisse des prix. Sans parler du fait que cela multiplie les choix qui s’offrent à eux.

Primark doit faire face à un nouveau concurrent

Ce concurrent, c’est Naumy. Et la bonne nouvelle, c’est que c’est français. C’est un nouvel acteur important dans l’industrie du prêt-à-porter. Grâce à une approche tendance et abordable de la mode, Naumy s’impose sans mal comme un concurrent très sérieux de Primark.

Naumy s'inspire de la recette d'Action pour proposer des produits intéressants. Il adopte ainsi le concept de zéro réserve. Vous pouvez vous y rendre chaque semaine, il y a toujours des nouveautés. En outre, 60% des articles proviennent d'Italie ou d'un autre pays européen. Les 40% restant viennent de Chine.

Et si Primark a du souci à se faire, c’est du fait de la variété de l’offre. On y trouve aussi bien du prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants, mais aussi des chaussures, de la bagagerie, de la maroquinerie, des bijoux et des accessoires.

Une enseigne qui veut toucher le plus grand nombre

Le directeur général de Naumy, Lin Can, est heureux de mettre en avant cette offre si large que propose l’enseigne. C’est simple, il y en a pour tous les goûts, mais également pour tous les budgets. Peu importe votre âge ou vos revenus, vous pouvez trouver votre bonheur.

La création de l’entreprise remonte en 2014 avec l’ouverture de sa première boutique à Fleury-Mérogis. Mais aujourd’hui, on en compte 40 partout en France. Et ce n’est que le début.

En effet, Naumy vient d’ouvrir une nouvelle boutique à La-Ville-Du-Bois, près de Toulouse. L’année prochaine, l’entreprise compte bien ouvrir une quinzaine de nouveaux magasins.

De quoi, logiquement, faire trembler Primark. Car c'est une concurrence très sérieuse qui s'annonce.

Naumy : un danger pour Primark ?

Est-ce pour autant dangereux pour Primark ? Pas forcément. Il faut dire que l’enseigne tient le coup malgré une concurrence réelle et la vente en ligne sur internet. Cette dernière propose souvent des prix très intéressants grâce à des produits qui viennent de Chine.

Et pourtant, le succès de Primark est toujours très important. Les Français sont des milliers à s’y rendre chaque jour pour découvrir les nouvelles collections et les nouvelles collaborations.

Car Primark sait comment se démarquer. En faisant des collaborations avec des marques comme Harry Potter ou Strangers Things, elle attire un public de non-habitués.

Il semble donc y avoir largement de la place pour Naumy sans pour autant fragiliser Primark. Ce sont les Français qui sortent gagnants de cette concurrence. Ils ont encore plus de choix pour s’habiller. Et avec la crise actuelle, ils se tournent volontiers vers ces marques qui proposent des tarifs très intéressants.