© Ces signes du zodiaque recevront de mauvaises nouvelles dans la 4ème semaine de novembre

L’énergie de la Lune est encore très active pour certains signes du zodiaque. Mais maintenant, elle s’entremêle à l’ambiance de Mars. Ce qui pourrait amener certains signes à affronter de mauvaises nouvelles au cours de la 4ème semaine de novembre.

Cette énergie qui s’est dissipée à travers l’univers entier apportera des difficultés de communication à ces signes du zodiaque. Aussi, elle leur posera des problèmes vis-à-vis de certaines personnes. Il est possible que pendant la trajectoire de la Lune en Mars les problèmes soient amplifiés. C’est pourquoi vous devriez essayer d’avoir la tête froide pour pouvoir les résoudre de la meilleure façon. Vous devez également essayer d’éviter les confrontations. En effet, l’astrologie occidentale indique que cette énergie passera, mais elle pourrait laisser sur son chemin des dommages permanents dans vos relations.

D’ailleurs, cette énergie de la Lune sur Mars peut également nous aider à découvrir des aspects de notre personnalité. Ceux qui étaient restés cachés et qui pourraient nous empêcher de nous reconnaître dans nos réactions. Considérez cela comme une possibilité de croissance et acceptez que nous avons tous des aspects intérieurs sur lesquels travailler. Par ailleurs, préparez-vous à découvrir si vous faites partie des signes du zodiaque qui feront face à de mauvaises nouvelles.

Signe du zodiaque Gémeaux

Pour les natifs de ce signe du zodiaque, vous aimez passer du temps dans la solitude. D'ailleurs, vous considérez que peu de personnes font partie de votre cercle proche. Vous n'aimez également pas vous confier à n'importe qui et encore moins s'ils sont dans votre vie depuis peu. Cependant, même si la méfiance est toujours présente dans vos relations, vous pourriez vous confronter à une mauvaise nouvelle. Celle-ci est liée à une amitié proche qui n'est pas aussi transparente que vous le pensiez, et il est probable qu'elle prenne fin. Selon l'expression de votre horoscope, c'est une bonne opportunité si vous souhaitez clarifier les choses ou abandonner ce qui n'apporte pas à votre vie. La décision finale vous appartient, évitez simplement la confrontation. Cela peut vous faire vivre une expérience désagréable.

Horoscope du Lion

Selon les prédictions de l’astrologie pour ce signe du zodiaque, vous ferez face à de mauvaises nouvelles liées à votre travail. En effet, vous avez traversé une période difficile au niveau de votre énergie personnelle. Ce qui s’est reflété dans votre travail. Il sera peut-être nécessaire que vous commenciez à chercher de nouvelles opportunités d’emploi. Qui plus est, ce travail vous fait stagner à certains égards. Et il est peut-être temps de vous renouveler. Cependant, si vous décidez de continuer à travailler, faites votre part et changez d’attitude pour que le travail devienne plus supportable et que vous n’ayez pas de problèmes.